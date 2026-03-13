Horoscop săptămânal Peşti 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter îți poate aduce o stare de agitație interioară, deoarece ai tendința să te pierzi în visare sau să cauți evadarea în locuri izolate, neglijându-ți responsabilitățile.

Joi, Luna Nouă are loc chiar în zodia ta, marcând momentul tău anual de resetare. Este timpul să începi un proiect personal, să îți schimbi look-ul sau să pornești pe un drum nou care să îți reflecte adevărata personalitate. Vineri, Soarele părăsește zodia ta pentru a intra în Berbec, mutând atenția pe aspectele practice și financiare ale vieții. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea chiar în semnul tău. Aceasta este o eliberare majoră pentru tine: ceața mentală se ridică, vei înceta să mai fii înțeles greșit și vei regăsi forța de a-ți exprima ideile cu o claritate uimitoare. Vei simți că viața ta reintră pe un făgaș normal și că ești din nou stăpân pe propriul destin.

BANI: Careul de miercuri te avertizează să nu cheltuiești bani pe terapii scumpe sau pe activități oculte care promit vindecare instantanee. Joi, Luna Nouă în Pești este o oportunitate de a te prezenta într-o formă nouă în fața clienților sau angajatorilor, ceea ce îți va aduce beneficii pe termen scurt și mediu. Vineri, revenirea lui Mercur la mersul direct în semnul tău îți permite să finalizezi negocieri care s-au lungit inutil. Dacă ai avut de semnat acte care te privesc personal, acum este momentul să o faci, deoarece vei vedea toate erorile strecurate anterior. Soarele în Berbec îți aduce un impuls vital în zona banilor munciți, făcându-te mult mai harnic și mai dornic de câștig. Un eveniment practic ar fi vineri primirea unui răspuns oficial legat de un proiect pe care l-ai inițiat singur, oferindu-ți validarea profesională și financiară de care aveai nevoie pentru a-ți consolida încrederea în sine și pentru a-ți asigura un flux constant de venituri.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce momente de melancolie sau o tendință de a idealiza o persoană inaccesibilă. Joi, Luna Nouă în semnul tău te face incredibil de magnetic. Poți atrage o persoană care se îndrăgostește de autenticitatea ta sau poți decide să îți schimbi atitudinea într-o relație existentă, devenind mult mai asumat. Vineri, cu Soarele în Berbec, devii mai interesat de stabilitatea pe care ți-o oferă partenerul. Mercur direct în Pești te ajută să explici tot ce ai simțit în ultima vreme, eliminând aura de mister sau de victimă care te-a înconjurat. Un moment magic ar fi o întâlnire vineri seară în care vei simți că ești în sfârșit văzut și auzit la adevărata ta valoare. Te vei bucura de micile plăceri ale vieții și de o armonie regăsită prin simplul fapt că ești tu însuți, fără măști sau compromisuri inutile.

