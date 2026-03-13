Horoscop săptămânal Rac 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter te poate face să fii excesiv de indulgent cu tine însuți sau să intri în dispute legate de banii partajați sau moșteniri.

Ai tendința de a vedea doar partea plină a paharului, ignorând detalii riscante. Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul explorării mentale și al convingerilor profunde, fiind o zi perfectă pentru a începe un curs nou, pentru a planifica o călătorie peste hotare sau pentru a publica o lucrare. Vineri, Soarele trece în Berbec, luminând sectorul carierei tale, oferindu-ți determinarea de a ajunge în vârf. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea în Pești, ceea ce pune capăt perioadei de incertitudine legată de acte juridice, vize sau examene. Vei observa că documentele care au întârziat sosesc în sfârșit, iar dialogul cu mentorii sau profesorii tăi devine mult mai fluid și mai constructiv.

BANI: Careul de miercuri te avertizează să fii precaut cu investițiile speculative sau cu împrumuturile către prieteni. Joi, Luna Nouă în Pești poate aduce o oportunitate financiară legată de un proiect internațional sau de o activitate de import-export. Vineri, revenirea lui Mercur la mersul direct clarifică orice proces birocratic care te-a ținut pe loc. Dacă ai avut de rezolvat o problemă cu o bancă sau o asigurare, acum vei găsi soluția corectă. Soarele în Berbec îți dă un imbold uriaș în carieră, făcându-te mult mai competitiv. Un eveniment practic ar fi primirea vineri a unei confirmări scrise pentru un proiect ce presupune deplasări sau colaborări cu instituții oficiale. Vei simți că ai din nou controlul asupra direcției profesionale și că poți cere drepturile care ți s-au cuvenit, dar pe care nu ai știut cum să le revendici clar în timpul retrogradării lui Mercur.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce gelozii sau posesivitate dacă simți că partenerul are secrete sau dacă te simți copleșit de nevoile acestuia. Joi, Luna Nouă favorizează întâlnirile romantice în locuri neobișnuite sau discuțiile despre viitor care includ o schimbare de domiciliu sau o călătorie lungă în doi. Vineri, cu Soarele în Berbec, devii mai preocupat de cum este percepută relația ta în public. Mercur direct în Pești te ajută să lămurești o chestiune legată de valorile morale în cuplu. Dacă ați avut viziuni diferite despre viață în ultima vreme, acum veți găsi un numitor comun. Un moment mic, dar semnificativ, ar fi o discuție purtată vineri seară în care îți dai seama că neînțelegerile recente au fost doar rodul unor cuvinte prost alese. Vei simți o ușurare imensă și o dorință de a explora noi fațete ale iubirii alături de o persoană care îți stimulează nu doar inima, ci și mintea.

Alexandru Păunescu

