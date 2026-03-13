Horoscop săptămânal Săgetător 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter te poate face să vorbești prea mult sau să promiți favoruri vecinilor ori rudelor, ceea ce îți va consuma energia inutil.

Ai grijă la tendința de a exagera informațiile pe care le primești. Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul familiei și al locuinței, oferindu-ți ocazia să începi o renovare, să te muți sau să îmbunătățești relația cu părinții. Este un moment de liniște necesar pentru a-ți reîncărca bateriile. Vineri, Soarele trece în Berbec, luminând sectorul bucuriei, al creativității și al iubirii, aducându-ți o stare de optimism debordant. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea în Pești, ceea ce înseamnă că problemele tehnice din casă sau neînțelegerile cu membrii familiei se rezolvă. Mesajele contradictorii legate de o proprietate sau de un act de moștenire vor fi clarificate, permițându-ți să iei decizii pe baze solide și sigure.

BANI: Careul de miercuri te avertizează să nu semnezi contracte de vânzare sau închiriere în grabă, deoarece poți omite clauze importante sub presiunea anturajului. Joi, Luna Nouă în Pești poate aduce o idee de afacere de familie sau oportunitatea de a investi în confortul propriei locuințe într-un mod inteligent. Vineri, odată ce Mercur revine la mersul direct, vei primi documentele pe care le-ai așteptat pentru a finaliza o tranzacție legată de casă. Dacă ai avut defecțiuni la instalații sau aparate electronice, acum vei găsi meșterul potrivit pentru a le repara definitiv. Soarele în Berbec îți stimulează dorința de a investi în hobby-uri profitabile sau în proiecte care îți pun în valoare talentul. Un eveniment concret ar fi vineri primirea unui răspuns favorabil de la un proprietar sau de la o instituție legată de spațiul tău de locuit, ceea ce îți va permite să îți organizezi bugetul mult mai clar pentru lunile următoare, eliminând stresul cheltuielilor neprevăzute.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce discuții aprinse cu frații sau partenerul despre cum vă petreceți timpul liber sau despre bârfe care au ajuns la urechile voastre. Joi, Luna Nouă favorizează cinele romantice acasă, într-o atmosferă intimă, unde te poți deschide complet față de celălalt. Vineri, cu Soarele în Berbec, magnetismul tău sexual crește, iar dorința de distracție devine prioritară. Mercur direct în Pești ajută la lămurirea unor secrete de familie sau a unor temeri legate de stabilitatea relației. Vei reuși să explici partenerului de ce ai avut nevoie de retragere, iar acesta te va susține. Un moment semnificativ ar fi o seară petrecută vineri în familie sau cu partenerul, în care se lămurește o veche neînțelegere legată de o rudă, aducând o stare de pace și armonie.

