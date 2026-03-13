Horoscop săptămânal Scorpion 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter îți poate aduce tensiuni în casă sau în familie, deoarece înclini să fii prea autoritar sau să ceri prea mult spațiu personal pentru hobby-urile tale.

Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul iubirii, al copiilor și al creativității, fiind momentul perfect pentru a începe o poveste de dragoste, pentru a concepe un copil sau pentru a lansa un proiect artistic curajos. Vineri, Soarele trece în Berbec, energizând sectorul muncii și al sănătății tale, dându-ți forța de a face schimbări majore în rutina zilnică. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea în Pești, ceea ce înseamnă că incertitudinea legată de o relație afectivă sau de un proiect de suflet dispare. Dacă ai avut dubii în legătură cu mesajele primite de la o persoană dragă sau dacă inspirația te-a părăsit, de vineri vei simți că totul revine la normal, iar comunicarea ta devine din nou seducătoare și clară.

BANI: Careul de miercuri te avertizează să nu cheltuiești sume mari pe reamenajarea locuinței sau pe cadouri extravagante pentru familie fără a avea un buget bine stabilit. Joi, Luna Nouă în Pești poate aduce o oportunitate de a câștiga bani dintr-o activitate creativă sau speculativă, dar bazează-te pe intuiție dublată de fapte. Vineri, revenirea lui Mercur la mersul direct deblochează plățile legate de drepturi de autor sau de proiecte de divertisment. Dacă ai avut de recuperat o sumă dintr-un pariu sau dintr-o investiție mai veche, acum este momentul în care primești vești bune. Soarele în Berbec te face extrem de eficient la locul de muncă, ajutându-te să rezolvi sarcini care anterior păreau imposibile. Un eveniment concret ar fi primirea vineri a unei oferte pentru a colabora la un eveniment sau la o lansare de produs, ceea ce îți va aduce un profit imediat și posibilitatea de a-ți demonstra talentele în fața unei audiențe mai largi și mult mai bine plătitoare.

DRAGOSTE: Viața ta amoroasă este în plină efervescență. Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce certuri pasionale dacă încerci să controlezi viața partenerului sau dacă apar neînțelegeri legate de spațiul locuit în comun. Joi, Luna Nouă este una dintre cele mai bune zile ale anului pentru dragoste; este momentul ideal pentru o primă întâlnire sau pentru a-i mărturisi cuiva sentimentele tale. Vineri, cu Soarele în Berbec, devii mai pragmatic în relație, căutând moduri prin care poți să îl ajuți pe celălalt în mod concret. Mercur direct în Pești clarifică toate jocurile sau ambiguitățile sentimentale din ultimele săptămâni. Dacă te-ai întrebat unde te afli în inima cuiva, acum vei primi un răspuns neechivoc. Un moment frumos ar fi o discuție purtată vineri seară în care tu și persoana iubită reușiți să vă exprimați dorințele fără teamă, regăsind acea conexiune magică și ludică pe care credeai că ai pierdut-o.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰