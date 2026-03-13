Horoscop săptămânal Taur 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter îți accentuează dorința de a te afișa într-o lumină favorabilă, însă există riscul să fii perceput ca arogant sau să cheltuiești prea mult pentru a impresiona un superior.

Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul prieteniilor și al speranțelor, oferindu-ți șansa să pui bazele unei noi colaborări sau să intri într-un cerc social care împărtășește aceleași viziuni artistice sau spirituale cu tine. Este un moment excelent pentru a iniția un proiect colectiv. Vineri, Soarele trece în Berbec, marcând o retragere strategică a atenției tale către interior. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea în Pești, ceea ce facilitează rezolvarea unei neînțelegeri cu un prieten sau clarificarea unei invitații care a rămas în aer. Vei observa că mesajele pe care le trimiți sunt în sfârșit recepționate corect, iar haosul din agenda ta socială se stabilizează într-un mod surprinzător de eficient.

BANI: Careul de miercuri te avertizează să nu semnezi parteneriate bazate pe promisiuni deșarte de profit rapid, mai ales dacă acestea vin de la persoane din anturajul tău apropiat. Poți fi tentat să investești într-o tehnologie sau într-un gadget doar pentru că este la modă. Joi, Luna Nouă în Pești poate aduce o oportunitate concretă de a obține o sponsorizare sau un bonus dintr-o activitate desfășurată în echipă. Vineri, revenirea lui Mercur la mersul direct deblochează comunicarea cu furnizorii sau clienții. Dacă ai avut probleme cu un contract de prestări servicii, acum vei primi versiunea finală, corectată, care îți va proteja interesele. Intrarea Soarelui în Berbec te îndeamnă să lucrezi mai mult pe cont propriu sau să pregătești o lansare profesională în secret. Un eveniment practic ar fi primirea unui e-mail vineri prin care ești anunțat că un proiect mai vechi a primit undă verde pentru finanțare, oferindu-ți stabilitatea de care aveai nevoie.

DRAGOSTE: Emoțional, săptămâna aceasta te invită să fii mai onest cu ceea ce simți în raport cu anturajul tău. Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate crea tensiuni dacă partenerul de viață se simte neglijat în favoarea prietenilor tăi sau dacă încerci să impui o anumită viziune despre fericire care nu este împărtășită de celălalt. Joi, Luna Nouă favorizează începutul unei idile care se naște dintr-o prietenie sau participarea la un eveniment unde chimia dintre tine și o persoană nouă este instantanee. Vineri, cu Soarele în Berbec, viața ta amoroasă devine mai discretă, poate chiar secretă. Mercur direct în Pești te ajută să lămurești o situație ambiguă: dacă ai avut dubii privind sentimentele unui prieten față de tine, acum vei primi dovada clară, fie printr-un gest, fie printr-o mărturisire directă. Este un moment bun pentru a-ți exprima atașamentul fără înflorituri inutile, redescoperind plăcerea unor gesturi simple, cum ar fi o plimbare sub clar de lună sau un mesaj scurt, dar plin de însemnătate.

Alexandru Păunescu

