Horoscop săptămânal Vărsător 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter te poate împinge să fii prea expansiv sau să încerci să îi mulțumești pe toți, riscând să te epuizezi sau să proiectezi o imagine nerealistă despre posibilitățile tale.

Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul banilor munciți și al stimei de sine, fiind momentul perfect pentru a începe o nouă activitate generatoare de venit sau pentru a-ți reevalua talentele pe care le poți monetiza. Vineri, Soarele trece în Berbec, aducând un suflu nou de energie în zona comunicării și a agendei tale zilnice, făcându-te foarte mobil și curios. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea în Pești. Această schimbare este esențială pentru tine, deoarece pune capăt perioadei de incertitudine financiară. Dacă ai avut erori la facturare, dacă banii au întârziat să intre în cont sau dacă ai simțit că nu ești plătit la adevărata ta valoare, de vineri situația se clarifică și vei vedea rezultate concrete.

BANI: Careul de miercuri te avertizează să nu cheltuiești impulsiv pe haine, cosmetice sau intervenții estetice doar pentru a-ți ridica moralul. Joi, Luna Nouă în Pești poate marca începutul unui nou job, primirea unei oferte de mărire de salariu sau găsirea unei modalități ingenioase de a economisi. Vineri, odată ce Mercur revine la mersul direct, vei primi în sfârșit confirmarea unei plăți sau a unei tranzacții care a fost blocată în ultimele două săptămâni. Vei avea capacitatea de a face socoteli precise și de a elimina pierderile inutile de bani. Soarele în Berbec îți stimulează abilitățile de negociere, ajutându-te să obții prețuri mai bune sau să vinzi produse cu profit. Un eveniment practic ar fi primirea vineri după-amiază a unui mesaj bancar care te anunță că fondurile mult așteptate sunt acum disponibile, permițându-ți să faci acea achiziție importantă pe care ai tot amânat-o din motive de incertitudine legată de buget.

DRAGOSTE: Emoțional, înveți să te valorizezi mai mult, ceea ce reflectă pozitiv în relații. Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce momente de vanitate în cuplu, unde ai putea dori ca partenerul să te răsfețe excesiv. Joi, Luna Nouă favorizează relațiile bazate pe siguranță și valori comune. Poți descoperi că partenerul tău are resurse ascunse pe care este gata să le împartă cu tine. Vineri, cu Soarele în Berbec, comunicarea în dragoste devine mult mai directă, pasională și lipsită de jocuri de culise. Mercur direct în Pești te ajută să lămurești discuțiile despre bani în cuplu, subiect care a fost probabil o sursă de tensiune recent. Vei reuși să explici de ce ai anumite nevoi financiare fără ca celălalt să se simtă amenințat. Un moment frumos ar fi o cină vineri seară în care tu și persoana iubită reușiți să vă faceți planuri financiare comune pentru concediu, simțind că sunteți o echipă unită.

