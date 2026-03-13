Horoscop weekend 14-15 martie 2026. Tensiuni, decizii radicale și conflicte readuse din trecut

Horoscop weekend 14-15 martie 2026. Un sfârșit de săptămână intens din punct de vedere astrologic aduce tensiuni, decizii radicale și confruntări cu situații din trecut. Conjuncția dintre Mercur retrograd și Marte poate provoca conflicte, erori de comunicare și planuri date peste cap, în timp ce întâlnirea dintre Lună și Pluto amplifică emoțiile și transformările profunde. Unele zodii vor avea de gestionat crize în relații sau la locul de muncă, iar altele vor fi nevoite să ia hotărâri importante care le pot schimba direcția.

Berbec

Cu Mercur retrograd și Marte în conjuncție ești predispus la o irascibilitate mocnită legată de trecut. Poți avea insomnii cauzate de o discuție neterminată de acum câteva săptămâni sau te poți trezi că faci o greșeală tehnică într-un proiect secret la care lucrezi singur. Mai mult, Luna în Vărsător alături de Pluto aduc o tensiune extremă în cercul de prieteni. Te-ai putea vedea forțat să rupi definitiv legătura cu un grup sau cu o organizație care nu îți mai oglindește valorile. Un eveniment social planificat sâmbătă ar putea lua o turnură dramatică, dezvăluind jocuri de putere în interiorul anturajului.

Taur

Mercur retrograd și Marte în conjuncție tulbură apele în proiectele colective. Te poți trezi într-un conflict aprins cu un colaborator din cauza unei neînțelegeri mai vechi care revine acum pe tapet. Există riscul ca un plan de viitor să fie amânat brusc din cauza unei defecțiuni tehnice sau a unei informații eronate primite de la un prieten. În paralel, Luna și Pluto exercită o presiune uriașă asupra imaginii tale publice și a carierei. S-ar putea să fii nevoit să gestionezi o criză de reputație sau să iei o decizie radicală privind poziția ta într-o ierarhie. Un superior ar putea avea pretenții absurde duminică, declanșând în tine o dorință de a dărâma structurile autoritare.

Gemeni

Mercur retrograd, guvernatorul tău, se unește cu Marte ceea ce indică o reevaluare forțată a obiectivelor profesionale. Te-ai putea vedea nevoit să reiei o sarcină de serviciu pe care o considerai finalizată, doar pentru a descoperi că a fost plină de erori. Este un moment prost pentru a iniția discuții cu șefii, deoarece Marte îți dă un ton tăios, iar Mercur retrograd îți încurcă argumentele. Totodată, Luna conjunctă cu Pluto în Casa a IX-a poate aduce un eveniment transformator legat de străinătate, studii sau justiție. S-ar putea să primești o veste oficială care îți anulează o călătorie sau care te obligă să îți schimbi radical o convingere filosofică.

Rac

Energia acestui weekend te forțează să navighezi între dorința de expansiune mentală și crizele de profunzime emoțională. Mercur retrograd și Marte în conjuncție pot genera blocaje frustrante în călătorii sau procese de învățare. Dacă ai de susținut un examen sau de parcurs un drum lung, așteaptă-te la întârzieri mecanice sau la pierderea unor bilete și documente. Discuțiile despre principii pot degenera ușor în certuri sterile, mai ales dacă încerci să impui o viziune care nu este încă bine cristalizată. Pe de altă parte, Luna și Pluto activează zona resurselor comune și a intimității profunde. Un eveniment legat de o datorie, un credit sau o moștenire ar putea atinge un punct critic, cerând o rezolvare definitivă și radicală.

Leu

Mercur retrograd și Marte în conjuncție pot aduce la suprafață tensiuni legate de banii altora sau de investiții greșite din trecut. Este un moment în care o eroare bancară sau o problemă cu o taxă neplătită te poate scoate din minți. Comunicarea în momentele intime este deficitară; ai grijă să nu spui lucruri pe care nu le poți retrage într-un moment de frustrare sexuală sau emoțională. În plan relațional, Luna trece în Vărsător și se unește cu Pluto, ceea ce poate aduce o criză majoră în cuplu sau într-o asociere de afaceri. Un partener ar putea manifesta un comportament obsesiv sau controlor, forțându-te să îți aperi autonomia.

Fecioară

Interacțiunile tale sunt sub un asediu de confuzie și intensitate. Mercur retrograd se unește cu Marte, ceea ce transformă orice dialog cu partenerul sau cu un client într-un câmp minat. Un conflict vechi, aparent îngropat, revine cu o forță nouă, iar tendința de a reproșa lucruri neclare este foarte mare. Partenerul poate fi extrem de defensiv sau poate acționa impulsiv fără să te consulte. Concomitent, Luna și Pluto aduc o transformare drastică în rutina ta zilnică sau la locul de muncă. O problemă de sănătate ignorată ar putea să se manifeste acut, cerând o schimbare radicală de dietă sau stil de viață. S-ar putea să primești o veste despre o restructurare majoră la serviciu care îți schimbă complet fișa postului.

Balanță

Mercur retrograd și Marte în conjuncție indică o perioadă de reparații obligatorii. La locul de muncă sau în activitățile casnice, s-ar putea să apară defecțiuni tehnice repetate sau erori de comunicare cu subalternii care te obligă să muncești dublu. Ești predispus la inflamații sau mici accidente din neatenție, deci mișcă-te cu prudență. Pe de altă parte, Luna și Pluto aduc o energie vulcanică în viața ta afectivă și în relația cu copiii. O pasiune romantică ar putea deveni obsesivă, sau s-ar putea să treci printr-o transformare profundă legată de un proiect creativ la care ții mult.

Scorpion

Mercur retrograd și Marte în conjuncție activează dorința de a te exprima, dar într-un mod care poate fi perceput ca agresiv sau confuz. Un fost iubit ar putea reapărea în peisaj, provocând o scenă dramatică, sau un hobby vechi te poate absorbi atât de mult încât să neglijezi tot restul. Există un risc de neînțelegeri cu copiii, mai ales pe teme ce țin de reguli încălcate în trecut. În același timp, Luna și Pluto aduc o presiune imensă asupra căminului și a familiei. S-ar putea să fii nevoit să gestionezi o problemă structurală a casei, poate o defecțiune majoră la fundație sau instalații sau să ai o confruntare cu o figură parentală.

Săgetător

Mercur retrograd și Marte în conjuncție pot genera certuri explozive cu membrii familiei din cauza unor situații nerezolvate din copilărie sau a unor probleme legate de proprietate. Ai grijă la reparațiile prin casă; dacă încerci să repari ceva acum, s-ar putea să strici mai tare sau să te rănești din cauza grabei. Este un moment prost pentru a semna contracte de închiriere sau vânzare-cumpărare. Pe de altă parte, Luna și Pluto îți oferă un limbaj extrem de tăios și o putere de convingere aproape hipnotică. O discuție cu un frate sau cu un vecin ar putea atinge un punct de non-retur, ducând la o transformare radicală a relației.

Capricorn

Mercur retrograd și Marte în conjuncție îți fac mintea un câmp de luptă. Te poți trezi trimițând e-mailuri agresive din greșeală sau reluând o negociere care părea închisă, dar care acum se complică. Fii foarte atent la drumuri; confuziile de traseu sunt la ordinea zilei. Totodată, Luna și Pluto forțează o schimbare radicală în modul în care îți câștigi sau îți gestionezi banii. O sursă de venit s-ar putea închide definitiv, sau poți decide să investești masiv într-un proiect care îți transformă statutul material. Pot apare situații care includ pierderea unui obiect de valoare care te obligă să îți regândești prioritățile sau o discuție financiară dură care scoate la iveală o datorie ascunsă.

Vărsător

Te afli în epicentrul unei transformări personale majore. Luna intră în semnul tău și se întâlnește cu Pluto oferindu-ți o prezență magnetică, dar și o intensitate emoțională care îi poate speria pe ceilalți. Simți nevoia să te reinventezi complet și să elimini orice urmă de falsitate din viața ta. În paralel, Mercur retrograd și Marte în conjuncție aduc tensiuni legate de bani și auto-apreciere. Poți avea parte de o dispută aprinsă legată de o plată întârziată sau poți descoperi că ai cheltuit impulsiv pe ceva ce nu îți folosește. Concret, sâmbătă s-ar putea să ai o reacție fizică puternică la stres, iar duminică să iei o decizie radicală despre cum îți vei proiecta imaginea în lume de acum înainte.

Pești

Mercur retrograd și Marte sunt in conjuncție, oferindu-ți un surplus de energie fizică pe care nu știi exact cum să o direcționezi. Te poți simți extrem de irascibil și gata să ataci pe oricine îți stă în cale, dar în același timp ești confuz cu privire la propriile motive. Riscul de mici accidentări la nivelul capului sau al picioarelor este ridicat. În plan intern, Luna și Pluto aduc la suprafață coșmaruri, frici ancestrale sau secrete care cer să fie procesate. Te poți simți copleșit de o stare de tristețe inexplicabilă sau de o revelație psihologică dureroasă.

Alexandru Păunescu

