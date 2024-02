Ce îşi doresc femeile de Valentine's Day ? Am stabilit zilele trecute la Observator că majoritatea se declară mulţumite doar cu o cină romantică. Aşa că ne-am decis să studiem puţin problema şi să venim cu variante pentru cei care se pregătesc pentru sărbătoarea iubirii. Rămânem la cina romantică, dar... schimbăm puţin decorul restaurantului cu cel din propria sufragerie. E un cadou mai personalizat aşa, şi, în plus, avem şi sanşa să ne demonstrăm talentele în bucătărie.

Peste 70% dintre femei spun că s-a mulţumi doar cu o cină romantică de Valentine's Day, arată sondajele. Bărbaţii încă se gândesc la variante. "Mă mai gândesc, poate ea îmi face o surpriză de data asta", spune un bărbat.

Cina romantică nu implică neapărat o ieşire în oraş, la restaurant. Experiența poate fi şi mai specială dacă gătim şi organizăm totul acasă.

Andra Costea, reporter Observator: Când vine vorba de mâncare totul ţine de preferinţele tale şi ale partenerului însă orice preparat poate fi adus la o formă sănătoasă şi delicioasă în acelaşi timp.

Cristina Mălai, chef: Trebuie să avem grijă de noi indiferent dacă este o ocazie specială sau nu.

Pastele şi friptura, în topul preferinţelor

În topul preferinţelor sunt pastele şi friptura cu legume.

Cristina Mălai, chef: Pastele integrale în combinaţie cu legume sau fructele de mare. Adică să nu le încărcăm mai mult decât sunt încărcate cu făină, gluten. Un preparat din carne albă, slabă ar fi curcanul care este destul de căutat acum şi tot ca să evităm să îl punem cu ceva care ne încarcă stomacul foarte mult, adică să evităm cartoful putem să folosim nişte morcovi glasaţi cu miere.

Cum se face un risotto perfect

Farfuria ideală poate să conţină şi peşte cu salată ori legume.

Cristina Mălai, chef: Aici avem un file de cod pe care l-am gătit la cuptor alături de un sote de spanac cu conopidă şi cu un risotto de hrişcă şi seminţe. Pentru risotto am fiert hrişca împreună cu seminţele, am scurs apa şi am adăugat un cubuleţ de unt, sare şi piper. Am fiert florete de conopidă pe care le-am tras la tigaie împreună cu spanac şi un pic de usturoi.

Idei pentru desertul de Valentine's Day

Şi ce ar fi Valentine's Day fără desert...

Cristina Mălai, chef: Aşa că am făcut un sorbet de căpşuni cu busuioc pe care le servesc cu fructe cu ingredientul secret, acest lemn dulce care este şi afrodisiac.

Deşi unul din trei români consideră Valentine's Day o sărbătoare comercială, studiile arată că cei mai mulţi sunt dispuşi să scoată câteva sute de lei din buzunar pentru ziua de 14 Februarie.

