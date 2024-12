Au mai rămas 10 zile până la Crăciun iar pregătirile pentru sărbătoare sunt în toi. Pentru o masă ca în filme avem nevoie de câteva obiecte.

Cum decorăm masa de sărbători

"Dacă facem acasă, în jurul familiei, folosim ce avem mai bun prin casă. Noi mergem pe nuanţa de roşu. Roşu întotdeauna se asociază cu Crăciunul. Aici am venit cu o faţă de masă din catifea roşie, să fie elegantă, potrivită pentru masa de Crăciun. Lumânări albe şi accente de auriu. Dacă se poartă ceva faţă de alţi ani, se poartă aceste fundiţe, mai ales fundele în bradul de Crăciun", spune Nicu Bocancea, designer florist.

În plus, faţă de tradiționalele culori roșu și verde, designerii recomandă în acest an combinaţii mai îndrăzneţe. De exemplu, albastru și argintiu. Nici florile nu ar trebui să lipsească din decor. "Sunt importante florile, dar fiind Crăciunul, noi le-am accesorizat şi cu elemente de Crăciun. Lalele albe, care sunt simplitate, împreună cu aceste ghirlande, ca nişte struguri, construiţi din globuri de sticlă aurii", adaugă Nicu Bocancea, designer florist.

Pentru Revelion, schimbăm tematica, schimbăm şi accesoriile. Nici cina de Revelion parcă nu este completă dacă nu aranjăm şi masa într-un mod festiv. Fiecare tacâm şi pahar trebuie aşezate la linie şi într-o legătură perfectă cu restul mesei. În funcţie de ce invitaţi avem, decoraţiunile pot să difere.

"Pentru bază am folosit argintiu cu accente mici de alb. Am scos globurile din brad, le-am adăugat pe masă, iar pentru o atmosferă intimă, am adăugat aceste sfetnice argintii şi o ghirlandă luminoasă. Pentru pahare am ales sa facem eticheta pentru fiecare invitat, cu fundă", spuen Andreea Vulu, specialist design interior.

Culorile trebuie alese în funcţie de arhitectura casei şi de decorul interior. "Ne aflăm într-o cameră cu design modern, prin urmare, ceea ce am luat în calcul este integrarea indrăzneaţă a nuanţelor metalice auriu şi argintiu sau, de ce nu, rose, bronz sau chiar verde", arată Andreea Lăcriceabnu Bratu, manager design interior.

Ideal ar fi să folosim obiecte şi decoraţiuni pe care le avem deja prin casă. Cine vrea să facă un decor de la zero pentru masa de sărbători, inclusiv cu pahare şi farfurii noi, trebuie să aibă un buget de cel puţin 1.000 de lei.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

