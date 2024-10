La Suceava, elevii de la Şcoala Gimnazială nr 3 au primit aşa numita misiune "Bostanul decorat". De la cei din clasele pregătitoare, până la cei din a opta, copiii şi-au dat frâu imaginaţiei. Aşa au apărut în şcoală personje precum Stitch, Piraţii din Caraibe sau Donald Trump.

Pregătiri pentru Halloween

"Această lucrare se numeşte Buhuhu. Mie mi-a luat această lucrare patru ore, am scobit-o, i-am făcut ochişorii", arată un elev. "Am construit un castel din hârtie şi m-am gândit să fie mai fain, de Halloween, şi am mai pus nişte fantome din hârtie pe lângă, ca să pară că-i bântuit şi am folosit un dovleac ca să fac un copac cu păianjeni şi cu pânză, o vrăjitoare care locuieşte în el", spune un altul.

Contribuţia părinţilor a jucat un rol foarte important. "Lucrările sunt extraordinar de frumoase şi într-adevar unele sunt lucrate în familie, de fapt în proiect am şi prins această idee, pentru că am vrut să punem toată familia la treabă cumva şi să aibă părinţii şi copiii timp de calitate petrecut împreună", a declarat Lăcrămioara Teodorescu, inițiator proiect.

Febra pregătirilor pentru Halloween este în toi şi la Buzău, unde dovleacul are propriul lui festival. Un dovleac pentru decorat costă, în medie, 20 de lei. Mai ieftini sunt cei pentru plăcinte.

