Ideea inedită cu care organizatorii unui târg de Crăciun din Germania au dat lovitura. Cererea, extrem de mare: "Criza te obligă să fii creativ"

"Criza te obligă să fii creativ. Am înfiinţat singura piaţă de Crăciun all-inclusive din Germania", a declarat Fabian Lau, director la FARO Group.

Pentru cei care vor vin fiert nelimitat şi cât de multe specialităţi germane posibile fără a-şi face griji cu privire la costuri, organizatorii târgului de Crăciun din apropiere de râul Spree din Berlin oferă bilete all-inclusive care încep de la 29,90 euro, pentru cei care sunt dispuşi să vină la târg după ora 8 p.m. şi în timpul săptămânii. Un bilet pentru cel mai aglomerat moment al săptămânii, weekendul, costă 45,90 euro.

Cererea pentru aceste bilete este "extrem de mare"

Fabian Lau spune că cererea pentru aceste bilete este "extrem de mare", cu peste 1.000 de bilete vândute zilnic şi 90% dintre ele fiind achiziţionate pentru acest sezon de Crăciun.

"Cred că a avut loc o schimbare cu privire la modul în care oamenii merg la târgul de Crăciun. Cu un bilet all-inclusive, cred că oamenii vin aici cu stomacul gol", spune CJ, un student internaţional care a vizitat târgul din Berlin.

Alte soluţii creative găsite de organizatori pentru a atrage clienţi sunt o piaţă dedicată câinilor de companie, cu un spectacol cu câini şi bunătăţi pentru vizitatorii cu patru lăbuţe, precum şi târguri organizate în locaţii speciale, precum un fost turn de spionaj abandonat şi un fost hangar de aeroport.

"Cu peste 60 de târguri de Crăciun, Berlin este capitala târgurilor de Crăciun. Dacă anterior sezonul de iarnă era unul de tip off-season pentru Berlin, acest lucru s-a schimbat semnificativ începând din 2000", spune Christian Taenzler, purtător de cuvânt la Visit Berlin.

Totuşi, atât în vechile cât şi în noile locaţii unde au loc târguri de Crăciun, o cană de Gluehwein (-vin fiert-nr.), băutura favorită a germanilor de Crăciun, costă acum un preţ record de cinci euro, o creştere de 50% faţă de preţul de 3,25 de euro înainte de pandemie. Costul ridicat este o consecinţă a preţurilor mari la energie şi a deficitului de personal, printre alţi factori, spune Luba Levkina, purtătoare de cuvânt la activa, care organizează pieţe volante de Crăciun.

Sedat Sarikurt, vânzător de vin fiert la târgul organizat în apropiere de Biserica Memoriala Kaiser Wilhelm din Berlin, a majorat preţurile în acest an cu 50 de eurocenţi comparativ cu 2023, în pofida îngrijorărilor iniţiale că vânzările sale vor scădea din cauza preţurilor mai mari. "Însă am observat că atât turiştii cât şi localnici cumpăr în continuare vin fiert. O singură dată pe an e Crăciun", spune Sedat Sarikurt.

