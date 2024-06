Pantofii albaştri din piele întoarsă, purtaţi de Elvis Presley la începutul carierei, scoşi la licitaţie pentru o sumă uriaşă

Pantofii albaştri din piele întoarsă purtaţi de Elvis Presley în prima parte a carierei sale ar putea să fie vânduţi cu 120.000 de lire sterline la licitaţia de vineri, potrivit The Guardian.

Cântăreţul, cunoscut drept regele rock'n'roll-ului, a purtat încălţămintea pe scenă şi în afara ei în anii 1950, inclusiv în timpul apariţiei sale la emisiunea de televiziune a lui Steve Allen din SUA, unde a cântat "Hound Dog", relatează news.ro.

Pantofii, cumpăraţi de Elvis pentru piesa Blue Suede Shoes

Presley a dat pantofii mărimea 10,5 unui prieten după ce a fost chemat să se înroleze în armata americană. Cântăreţul i-a achiziţionat după ce a cântat "Blue Suede Shoes" de Carl Perkins pe albumul său de debut omonim.

Se preconizează că pantofii vor ajunge la o valoare cuprinsă între 100.000 şi 120.000 de lire sterline atunci când vor fi scoşi la licitaţie la casa de licitaţii Henry Aldridge & Son din Devizes, Wiltshire.

Licitatorul Andrew Aldridge a declarat: "Când Elvis a fost înrolat în armata americană a chemat mai multe persoane şi le-a oferit câteva dintre hainele de care nu credea că va avea nevoie sau pe care nu le va dori când se va întoarce din armată. Domnul în cauză a fost Alan Fortas, era directorul filialei lui Elvis şi un prieten de-al său".

Pantofii au fost expuşi anterior în diverse muzee.

Cântecul "Blue Suede Shoes" a fost compus şi înregistrat pentru prima dată de Perkins în 1955, cu refrenul "don't you step on my blue suede shoes". Presley a înregistrat cântecul în 1956 şi apare ca piesă de deschidere a albumului său de debut.

Anul trecut, casa de licitaţii a vândut unui colecţionar american o haină de nurcă deţinută anterior de Presley pentru 128.000 de lire sterline.

