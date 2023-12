Primul gigayacht din lume îşi caută ...miliardarul. Deşi este deocamdată în fază de proiect, vasul promite că va fi cea mai impresionantă ambarcaţiune construită vreodată. Denumit Valkirye, acesta va fi de două ori mai lung decât un teren de fotbal şi va avea propriul heliport. Pe vas va exista şi o galerie de artă, dar şi un cazino. Designul ambarcaţiunii - desprins din filmele SF - se adaugă la caracteristicile unice ale navei. Valkirye va fi mai mare şi decât celebrul superyacht al lui Jeff Bezos, care are doar jumătate din mărimea acestuia şi a costat 500 de milioane de dolari.

Primul gigayacht din lume promite să fie mai mare și mai extravagant decât oricare altul de până acum, având o lungime de două ori mai mare decât un teren de fotbal și de 24 de ori mai mare decât un autobuz cu două etaje.

Dacă va fi finalizat, superyacht-ul de lux Valkyrie, cu o lungime de aproape 230 de metri, va fi recunoscut nu doar pentru dimensiunile sale impresionante, ci și pentru aspectul său elegant și futurist, care amintește de film SF, după cum explică experţii.

Impresionantul de gigayacht, creat de designerul Chulhun Park și sponsorizat de Palmer Johnson Yachts, va depăşi toate navele existente, inclusiv superyacht-ul lui Jeff Bezos, care are doar jumătate din dimensiunile pe care le va avea Valkirye.

"După ce am văzut prea multe iahturi albe convenționale, care erau stivuite vertical ca niște torturi de nuntă, am fost hotărât să proiectez un iaht unic din punct de vedere vizual, care să iasă în evidență din flotă. Am fost interesat de manipularea suprafeței unei structuri pentru a crea forme nerectilinii, care par să distorsioneze și să disloce elemente de formă", a explicat designerul

