Proprietarii vor critica chiriașii din mai multe motive - dar această situație i-a lăsat pe mulți de acord.

Un chiriaş a fost somat de proprietar să scoată toate aparatele din priză. Şi internetul pare să fie de acord - Reddit

După ce a primit o inspecție a apartamentului, un rezident confuz și-a exprimat nemulțumirea pe forumul r/mildlyinfuriating de pe Reddit, distribuind o captură de ecran a unui e-mail pe care l-a primit (și probabil și alții), care suna astfel:

Sub captura de ecran, utilizatorul original i-a întrebat pe utilizatorii Reddit: "Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?" și au clarificat câteva lucruri, cum ar fi faptul că utilitățile nu sunt incluse în chirie, contractul lor de închiriere nu menționează nimic despre deconectarea electrocasnicelor...

Ei bine, acest subiect pare să fi atins coardă sensibilă în rândul multora, având în vedere că peste 4.000 de persoane și-au exprimat opiniile pe această temă - majoritatea fiind de acord cu solicitarea proprietarului.

"Deconectez prăjitorul de pâine pentru că am fost învățat că reprezintă un pericol de incendiu. Dar asta se întâmpla prin anii '80, așa că cine știe", a subliniat o persoană.

Altcineva a fost de acord, dar dintr-un motiv diferit: "Deconectăm prăjitorul de pâine pentru că soția mea urăște dezordinea de pe blatul de lucru. Nu înțeleg de ce le-ar păsa dacă plătești pentru curent. Ai putea lua un contor și să demonstrezi că costă cam 2 dolari pe lună să lași toate aceste electrocasnice mici conectate."

"Nu am suficient spațiu pe blat pentru a ține prăjitorul de pâine pe blat. Îmi scot din priză friteuza cu aer după fiecare utilizare", a intervenit un alt comentator.

Chiar și un pompier a fost de acord că orice s-ar putea conecta la o priză nu ar trebui să fie conectat atunci când nu este folosit: "30 de ani în serviciul pompierilor m-au învățat să scot totul, cu excepția cazului în care este nevoie cu adevărat să rămână alimentat."

"... Tatăl vitreg a fost electrician, iar mai mulți prieteni de liceu au devenit pompieri – toți mi-au învățit că orice are un element de încălzire ar trebui scos din priză atunci când nu este folosit. Acest lucru a fost menționat și în polița noastră de asigurare a locuinței. Este un obicei bun de dobândit, deoarece este mult, mult mai sigur", se putea citi într-un comentariu.

