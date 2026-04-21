Foto Pariul de 1 milion de dolari făcut de Tim Cook înainte de a demisiona din funcţia de CEO al Apple

Tim Cook a făcut o altă mișcare îndrăzneață cu doar câteva zile înainte de a-și anunța decizia de a demisiona din funcția de CEO al Apple.

de Redactia Observator

la 21.04.2026 , 17:19
Cook, care este CEO de 15 ani, va prelua rolul de președinte executiv al Apple, în timp ce directorul de hardware, John Ternus, urmează să devină al optulea CEO al companiei.

În videoclipul de anunț, Cook purta o pereche rară de Travis Scott Air Jordan 1, care costau de trei sau patru ori mai mult decât prețul de vânzare cu amănuntul de 200 de lire sterline.

Și cu doar câteva zile înainte de publicarea videoclipului, Cook - care face parte din consiliul de administrație al Nike din 2005 - a cumpărat 25.000 de acțiuni, reprezentând o investiție de aproximativ 1,06 milioane de dolari.

Articolul continuă după reclamă

Perechea pe care Cook a ales-o pentru plimbările și discuțiile sale de tranziție este Fragment Design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG "Sail Military Blue", o colaborare în trei părți care îmbină moștenirea Jordan, estetica minimalistă Fragment a lui Hiroshi Fujiwara și tratamentul Swoosh inversat, acum semnătură a lui Travis Scott.

Construiți din piele albă netedă, cu emblematica Fragment, Military Blue, pe Swoosh-ul invers și pe eticheta din spate, pantofii combină o talpă intermediară nuanțată cu muselină și cauciuc albastru sub picior, pentru un aspect subtil vintage, care încă pare instantaneu modern în fața camerei.

Investiția sa are loc la doar câteva zile după ce acțiunile Nike au atins cel mai scăzut nivel al ultimilor 12 ani.

Cook are destui bani de investit după ce a vândut acțiuni Apple în valoare uimitoare de 16,5 milioane de dolari pe 2 aprilie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tim cook apple nike
Înapoi la Homepage
„Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
„Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cel mai controversat trapper din România a răspuns la marea întrebare! Consumă sau nu substanțe interzise
Cel mai controversat trapper din România a răspuns la marea întrebare! Consumă sau nu substanțe interzise
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României?
Observator » Inedit » Pariul de 1 milion de dolari făcut de Tim Cook înainte de a demisiona din funcţia de CEO al Apple
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.