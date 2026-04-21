Tim Cook a făcut o altă mișcare îndrăzneață cu doar câteva zile înainte de a-și anunța decizia de a demisiona din funcția de CEO al Apple.

Cook, care este CEO de 15 ani, va prelua rolul de președinte executiv al Apple, în timp ce directorul de hardware, John Ternus, urmează să devină al optulea CEO al companiei.

În videoclipul de anunț, Cook purta o pereche rară de Travis Scott Air Jordan 1, care costau de trei sau patru ori mai mult decât prețul de vânzare cu amănuntul de 200 de lire sterline.

Și cu doar câteva zile înainte de publicarea videoclipului, Cook - care face parte din consiliul de administrație al Nike din 2005 - a cumpărat 25.000 de acțiuni, reprezentând o investiție de aproximativ 1,06 milioane de dolari.

Perechea pe care Cook a ales-o pentru plimbările și discuțiile sale de tranziție este Fragment Design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG "Sail Military Blue", o colaborare în trei părți care îmbină moștenirea Jordan, estetica minimalistă Fragment a lui Hiroshi Fujiwara și tratamentul Swoosh inversat, acum semnătură a lui Travis Scott.

Construiți din piele albă netedă, cu emblematica Fragment, Military Blue, pe Swoosh-ul invers și pe eticheta din spate, pantofii combină o talpă intermediară nuanțată cu muselină și cauciuc albastru sub picior, pentru un aspect subtil vintage, care încă pare instantaneu modern în fața camerei.

Investiția sa are loc la doar câteva zile după ce acțiunile Nike au atins cel mai scăzut nivel al ultimilor 12 ani.

Cook are destui bani de investit după ce a vândut acțiuni Apple în valoare uimitoare de 16,5 milioane de dolari pe 2 aprilie.

