Un preparat simplu a ajuns să definească gustul unei regiuni. În vestul țării, pleșcavița - un simbol din Serbia - nu mai este doar o alternativă la fast-food, ci un fenomen în toată regula. Se mănâncă pe fugă, dar atrage oameni din toată țara.

Localul lui Anicic Slavko este plin zilnic. Diferența de gust se simte imediat: carne suculentă, proaspăt tocată, puţin condimentată, fără sosuri grele, cu accent pe gustul autentic. Succesul a trecut deja granițele. Presa din Serbia scrie despre popularitatea preparatului în Banat.

Lăsăm în urmă street food-ul și intrăm într-un restaurant unde pleșcavița a fost dusă la alt nivel. Aici, de 15 ani, rețeta a fost reinterpretată. Carnea de vită stă la marinat până la 48 de ore, iar apoi este transformată într-o variantă spectaculoasă: pleșcavița păturată.

Preparatul este completat cu caimac și ajvar – o pastă de ardei specifică Balcanilor. Totul ajunge apoi la cuptor.

Iulia Pop

