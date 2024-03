Ziua Internațională a Femeii, 8 Martie. Google sărbătorește cu un doodle special: ce semnifică

Doodle-ul ales de Google pentru Ziua Internațională a Femeii 2024 evidențiază un grup de femei care împărtășesc înțelepciune de-a lungul generațiilor, în cadrul unei pilote brodate cu simboluri care arată progresul femeilor, realizat de-a lungul anilor.

Potrivit Google, acest Doodle sărbătorește Ziua Internațională a Femeii 2024 și toate progresele care au fost înregistrate în direcția egalității de gen. În această zi din 1975, ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua Internațională a Femeii.

"Astăzi, oamenii celebrează femeile care au transformat societatea, au luptat pentru egalitate și au dat exemple pozitive pentru oamenii de pretutindeni. Progresul făcut de femei de-a lungul anilor nu ar fi posibil fără actele curajoase ale celor dinaintea lor. Către cele care au deschis calea și cele care duc torța mai departe - la mulți ani de Ziua Internațională a Femeii!", continuă Google în mesajul de pe pagina oficială.

Punct de sprijin pentru drepturile femeilor

Încă din primii ani, Ziua Internaţională a femeii a căpătat o nouă dimensiune globală pentru femeile din ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare deopotrivă. Mişcarea internaţională a femeilor în creştere, care a fost consolidată de patru conferinţe globale privind femeile ale Naţiunilor Unite, a contribuit la transformarea marcării acestei zile într-un punct de sprijin pentru drepturile femeilor şi participarea acestora la procesul politic şi economic, arată ONU.

În 2024, Ziua internaţională a femeii este sărbătorită sub tema "Investeşte în femei: accelerează progresul".

Atingerea egalităţii de gen şi a bunăstării femeilor în toate aspectele vieţii este mai importantă ca niciodată dacă dorim să creăm economii prospere şi o planetă sănătoasă. Cu toate acestea, există o provocare cheie: deficitul alarmant de 360 de miliarde de dolari anual în măsurile de egalitate de gen până în 2030, potrivit www.un.org.

Temele din anii trecuți pentru Ziua Femeii

În 2023, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), sub tema "DigitALL: Inovaţie şi tehnologie pentru egalitatea de gen", a celebrat femeile care susţin avansarea tehnologiei transformatoare şi a educaţiei digitale.

Tema Zilei internaţionale a femeii din 2022, "Gender equality today for a sustainable tomorrow", a reprezentat un apel la acţiuni pentru schimbări climatice pentru femei, de către femei.

În 2021, la Forumul Generaţia Egalităţii a fost lansată Coaliţia pentru acţiunea feministă pentru justiţia climatică, care reuneşte guverne, companii din sectorul privat, sistemul ONU şi societatea civilă pentru asumarea unor angajamente concrete faţă de justiţia climatică. De Ziua internaţională a femeii, Coaliţia ajută la impulsionarea acţiunilor şi investiţiilor globale, cu accent pe finanţarea soluţiilor climatice echitabile de gen, creşterea leadershipului femeilor în economia verde, creşterea rezistenţei femeilor şi fetelor la impactul şi dezastrele climatice şi creşterea utilizării de date privind egalitatea de gen şi climă.

Tema zilei din 2021, "Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world", avea în vedere eforturile femeilor şi fetelor din întreaga lume în conturarea unui viitor mai sigur şi privind recuperarea în contextul pandemiei COVID-19.

"Achieving an equal future in a COVID-19 world" a fost aliniată cu tema prioritară a celei de-a 65-a sesiuni a Comisiei pentru Statutul Femeilor (Commission on the Status of Women) - "Women in public life, equal participation in decision making" - şi cu campania "Generation Equality", care cerea dreptul femeilor la luarea deciziilor în toate domeniile vieţii, plata egală, împărţirea egală a sarcinilor neplătite şi a muncii casnice, sfârşitul tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi fetelor şi serviciile de îngrijire a sănătăţii care să răspundă nevoilor lor.

Când a fost marcată prima Zi a Femeii

Prima Zi a femeii a fost marcată în Statele Unite, la 28 februarie 1909. Partidul Socialist din America a desemnat această zi în amintirea grevei din 1908 a muncitorilor din industria textilă din New York, potrivit www.un.org.

Înfiinţată la 24 octombrie 1945 pentru a promova cooperarea internaţională în urma distrugerilor celui de-Al Doilea Război Mondial, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a consacrat încă de la începuturile sale egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor în centrul raţiunii sale de a fi. Carta fondatoare a ONU subliniază că printre obiectivele sale se numără promovarea şi încurajarea "libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie", arată sursa citată.

În 21 iunie 1946, a fost înfiinţată Comisia pentru Statutul Femeii (CSW), primul organism interguvernamental global dedicat exclusiv promovării egalităţii de gen şi împuternicirii femeilor. Comisia reuneşte statele membre, organizaţiile societăţii civile şi entităţile ONU pentru a evalua decalajele şi progresul anual. În cadrul Comisiei, statele membre convin asupra acţiunilor de accelerare a realizării drepturilor şi abilitării femeilor.

Când a început ONU să marcheze Ziua internațională

ONU începe să marcheze Ziua internaţională a femeii (8 martie) în timpul Anului internaţional al femeii, în 1975. Doi ani mai târziu, Adunarea Generală a ONU oficializează această zi.

Anul internaţional al femeii a coincis cu prima Conferinţă Mondială a ONU privind statutul femeilor, care a avut loc în Mexic, în perioada 19 iunie - 2 iulie 1975. Cu acest prilej, a fost adoptat Planul de Acţiune Mondial pentru promovarea femeii. Pentru implementarea obiectivelor planului de acţiune, Adunarea Generală a ONU a proclamat perioada 1976-1985 drept Deceniul Naţiunilor Unite pentru Femei: Egalitate, Dezvoltare şi Pace.

Punctul de plecare pentru o strategie pe termen lung privind drepturile femeii îl constituie Declaraţia de la Beijing şi Platforma de acţiune, o foaie de parcurs istorică, semnată de 189 de state, în cadrul Conferinţei mondiale a ONU privind femeile, organizată la Beijing în septembrie 1995.

Ziua femeii și Ziua bărbatului în România

În România, la 7 martie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului, cele două zile, Ziua femeii şi Ziua bărbatului, urmând să fie sărbătorite anual în zilele de 8 martie, respectiv, 19 noiembrie.

Potrivit documentului, autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi acestor zile. De asemenea, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune pot include în programele lor emisiuni dedicate promovării drepturilor femeii sau, după caz, drepturilor bărbatului.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Obişnuiţi să cumpăraţi produse româneşti, indiferent de preţ? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰