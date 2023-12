Cine sunt Laura Giurcanu şi Sânziana Negru, marele câştigătoare America Express 2023 - Drumul Soarelui

Cele două prietene s-au impus în Finala America Express 2023 în faţa Alexiei şi Aris Eram şi au plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro şi troferul America Express.

Cine sunt Laura Giurcanu şi Sânziana Negru, marele câştigătoare America Express 2023

Laura Giurcanu s-a născut pe 23 septembrie 1996 și este fotomodel, influencer și vlogger. Are 1.85 m înălțime și a devenit celebră la vârsta de 14 ani, după ce a participat la „Next Top Model by Cătălin Botezatu”. A fost puntea de lansare, a avut colaborări în afara țării, contacte cu mari agenții de modă din New York, Milano, Paris și Berlin. În plus a și pozat pentru celebrele reviste Vogue, Elle și Cosmopolitan. A practicat timp de şapte ani atletismul. „Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport .Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine", mărturisea vedeta. Laura Giurcanu s-a impus şi în lumea internetului. Are mare succes și ca influencer și vlogger. Pe Youtube are peste 384.000 de abonați, iar pe Instagram, peste 884.000 de urmăritori. În ceea ce priveşte relaţiile, pe lista de cuceriri se numără fotbalistul Alex Târnovan și Matei Dima, alias Bromania. A fost la un pas şi de căsătorie.

Sânziana Negru s-a născut în Republica Moldova, în urmă cu 36 de ani. La vârsta de 7 ani s-a mutat cu familia în România și a crescut la Târgu Mureș. S-a născut pe 11 februarie 1987 și are 1.64 m, cu 21 de centimetri mai puţin ca prietena ei Laura Giurganu. A absolvit „Facultatea de Științe Politice” din București, specializarea „Comunicare și Relații Publice”. „România este o țară de adopție pentru mine. Eu m-am mutat în România când aveam 7 ani, din Republica Moldova, dar o consider casa mea. Când mă duc în Republica Moldova mă simt acolo străină. E fix ca mama care te crește și mama care te naște. Eu am avut o perioada de 4 ani în care am locuit mai mult la Londra. Atunci a fost o perioada în care m-am gândit serios cum ar fi să plec, deși în perioadele în care stăteam la Londra, cumva așteptam să se termine mai repede și să vin acasă. Cred că în interiorul meu nu mi-am dorit niciodată”, spunea Sânziana Negru.

A cochetat cu muzica în liceu, dar și cu modellingul. De-a lungul anilor, Sânziana Negru a participat și la prezentări de modă, a apărut în reclame și în filme. Este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România şi are peste 361 de mii de următori de Instagram și își ține mereu oamenii din comunitatea ei la curent cu tot ceea ce face. Pe lista ei de cuceriri se numără Smiley. A rămas în relații bune cu artistul, iar atunci când se întâlnesc la evenimente se salută. „Inevitabil ne întâlnim. Am rămas într-o relație foarte bună. Mă bucur foarte tare pentru familia lui și pentru fetița lui. Mi se pare că e locul în care trebuie să fie”, a spus Sânziana Negru despre Smiley. În prezent, are o relație cu Ștefan Floroaica, actorul în serialul românesc de la Antena 1, „Lia – Soția soțului meu”.

