Alexandru Nazare anunță fonduri suplimentare pentru Transporturi și Mediu. Ce proiecte primesc bani

Bugetele Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului vor fi suplimentate cu încă 2 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Anunțul a fost făcut de Alexandru Nazare, care a precizat că efortul bugetar mobilizat pentru investițiile din PNRR în 2026 va depăși 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro. Fondurile suplimentare sunt destinate în special infrastructurii feroviare, autostrăzilor și proiectelor de mediu.

Alexandru Nazare a anunțat că suplimentarea bugetelor celor două ministere are scopul de a asigura continuitatea investițiilor și plata facturilor pentru lucrările deja executate. Potrivit acestuia, fondurile vor fi asigurate prin mecanisme de flexibilitate bugetară și prin utilizarea rezervelor planificate încă de la începutul anului, la elaborarea proiectului de buget.

"Investițiile în dezvoltare nu trebuie să se oprească din cauza blocajelor la încasare. Iar firmele care au executat lucrări trebuie să aibă predictibilitate în privința plăților", a transmis Nazare.

Peste 2 miliarde de lei pentru căi ferate, autostrăzi și proiecte de mediu

Alexandru Nazare a prezentat și destinațiile fondurilor mobilizate pentru proiectele PNRR. Potrivit datelor comunicate, cea mai mare sumă, de 1,33 miliarde de lei, este destinată infrastructurii feroviare.

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Alte 409 milioane de lei sunt prevăzute pentru autostrăzi, 53 de milioane de lei pentru infrastructura locală și 353 de milioane de lei pentru investiții de mediu.

"Aceste plăți înseamnă mai mult decât continuarea unor șantiere. Înseamnă lichiditate pentru companii, plăți către subcontractori și furnizori, activitate economică și locuri de muncă susținute în întreaga țară", a explicat Nazare.

Oficialul a subliniat că suplimentarea bugetelor este posibilă datorită rezervelor planificate încă de la începutul anului și mecanismelor de flexibilitate bugetară.

Plăți de 44,3 miliarde de lei pentru proiectele PNRR, până la 12 octombrie

Alexandru Nazare a prezentat și situația plăților efectuate din bugetul de stat pentru proiectele finanțate prin PNRR.

Potrivit datelor comunicate, până la 12 octombrie 2026 au fost efectuate plăți în valoare totală de 44,3 miliarde de lei. Din această sumă, 28,6 miliarde de lei au fost alocate componentei de granturi, iar 15,7 miliarde de lei componentei de împrumuturi.

Sumele includ atât finanțarea europeană, cât și contribuția națională, TVA și alte cheltuieli suportate de bugetul de stat.

Cu alocările suplimentare anunțate și sumele încă neexecutate din bugetele celor două ministere, efortul bugetar mobilizat pentru proiectele PNRR în 2026 depășește 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro, potrivit lui Nazare.

Nazare cere ministerelor să clarifice toate facturile și obligațiile rămase din PNRR

Alexandru Nazare a atras atenția că 2026 este anul în care România trebuie să închidă responsabil capitolul PNRR și să stabilească exact ce obligații financiare vor rămâne după finalizarea programului.

Potrivit oficialului, fiecare minister și fiecare coordonator de reforme și investiții trebuie să clarifice ce proiecte au fost finalizate, ce lucrări au fost executate, ce facturi au fost emise și ce obligații mai trebuie finanțate, inclusiv din alte surse decât PNRR.

"Nu putem construi bugetul pe 2027 pe estimări sau pe facturi care apar după închiderea programului", a avertizat Nazare.

Acesta a subliniat că România trebuie să respecte ținta obligatorie de reducere a deficitului bugetar și angajamentele europene, menținând în același timp un nivel ridicat al investițiilor publice.

"Disciplina bugetară înseamnă să finanțăm ceea ce putem susține, să plătim obligațiile asumate și să nu transferăm problemele de astăzi în datoriile de mâine", a transmis Alexandru Nazare.