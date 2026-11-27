Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care acestea nu au mai fost majorate. Acesta precizează că responsabilitatea identificării resurselor financiare necesare revine Ministerului Finanțelor. "Ăsta este rolul său", afirmă Manole. Totodată, ministrul consideră de neconceput scenariul înghețării pensiilor și salariilor până în 2031, vehiculat în ultima perioadă, potrivit News.ro.

Florin Manole cere ministrului Finanțelor să găsească bani pentru indexarea pensiilor: "Ăsta este rolul său" - Profimedia

"Pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcţie de o decizie politică pe care trebuie să o ia. Dar, încă o dată, nota aceea care este, până la urmă, dreptul şi responsabilitatea ministrului Finanţelor, nu înseamnă că pensiile nu se vor majora de la 1 ianuarie", a declarat, Florin Manole vineri, la Digi 24, întrebat despre posibilitatea îngheţării pensiilor şi salariilor, în contextul lipsei de fonduri.

De unde ar putea veni banii pentru indexarea pensiilor în 2027

Întrebat de unde pot fi luaţi bani pentru această indexare a pensiilor, dat fiind că ministrul Finanţelor a spus că gradul de îndatorare a trecut de 60% şi a avansat scenariul ca pensiile, salariile şi alte ajutoare să nu mai crească până în 2031,Manole a spus că aşa ceva "nu se poate întâmpla, pentru că deja inflaţia a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetăţenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după doi ani în care pensiile au fost îngheţate”.

Articolul continuă după reclamă

"Deci este de neconceput ca pensiile să nu se majoreze la 1 ianuarie. La întrebarea de unde bani, evident că trebuie să răspundă Ministerul de Finanţe, pentru că ANAF-ul trebuie să colecteze, ANAF-ul trebuie să se lupte cu evaziunea fiscală. Aşa cum Inspecţia Muncii, de la Ministerul Muncii, trebuie să se lupte cu munca la negru, cu munca nedeclarată şi să colecteze de acolo prin amenzi şi prin reglarea comportamentului celor care nu respectă legea, la fel Ministerul Finanţelor cu siguranţă trebuie să aloce resursele, ăsta este rolul său", a afirmat Manole la Digi 24.

Ministrul Muncii a explicat că aşteaptă să-l asculte pe ministrul de Finanţe, „în primul rând făcând acel raport despre bugetul ţării, raport aşteptat”, dar a adăugat că este vorba despre „o lege în vigoare”, potrivit căreia pensiile trebuie indexate în raport cu rata inflaţiei, care „trebuie respectată” şi de ministrul Muncii, şi de ministrul de Finanţe „în egală măsură”.

Pe de altă parte, există şi o lege care prevede că dacă gradul de îndaturare a trecut de 60% nu mai pot fi indexate pensii, nu mai pot creşte salarii şi altele.

"Aşa cum în ultimii doi ani s-a făcut derogare de la legea care prevedea majorarea pensiilor, cred că anul ăsta se poate face derogare de la legea respectivă. Înţeleg problemele bugetare pe care le are România. Toţi, din toate ministerele, trebuie să facem toate eforturile pentru a reduce acele cheltuiele ale statului care pot fi reduse fără a afecta serviciile publice esenţiale. Însă această aşa-zis consolidare fiscală, respectarea angajamentelor faţă de Comisia Europeană, raportat la ţinta de deficit şi faţă de creditori, trebuie să se facă altcumva decât pe seama pensionarilor", a spus ministrul Muncii.

Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027

Manole a sublinait că şi premierul a spus că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, precizând, referitor la procentul de indexare, că el va propune să fie indexate „cu procentul legal pe care îl vom calcula la momentul respectiv”. Potrivit ministrului, la nivelul 1 august ar fi fost 7,3.

"Cifrele la decembrie le vom vedea în curând, dar decizia o vor lua primul-ministru şi guvernul în ansamblu", a precizat Florin Manole, adăugând că în interiorul Guvernului "nu a fost nicio discuţie alternativă la respectarea legii", la care el să fi participat.

Ce spune Florin Manole despre o posibilă revocare a lui Alexandru Nazare

Întrebat despre faptul că social-democraţii ar fi „cam supăraţi” pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, mai ales prezentarea de joi din Guvern în care a spus că ar trebui îngheţate pensiile, salariile şi ajutoarele până în 2031, dar şi dacă acesta ar trebui înlocuit din funcţie, Manole a răspuns: "Supărarea este un sentiment. Eu nu am sentimente raportate la ministrul de Finanţe, am aşteptări legitime raportate la programul de guvernare şi la angajamentele pe care le-am luat în faţa Parlamentului şi în faţa cetăţenilor. Dacă ne vom respecta aceste angajamente şi eu, şi ministrul de Finanţe, şi toţi ceilalţi colegi din cabinet, atunci lucrurile sunt în regulă. Dacă nu ne vom respecta aceste angajamente, va fi o mare problemă pentru oricare dintre noi".

Despre o posibilă revocare a ministrului Alexandru Nazare, ministrul Muncii a spus că acesta este „un scenariu”.

"Acesta este un scenariu, Nu o să pot să comentez scenarii. De ce aş presupune că e cineva care nu vrea să respecte programul de guvernare? Nu vreau să anticipez că vom face altfel decât am promis", a mai spus Florin Manole.