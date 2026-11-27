Statul român are obligații de plată în valoare de 20,5 miliarde de lei pentru drepturile salariale restante ale magistraților, inclusiv penalități, a anunțat ministrul Finanţelor Alexandru Nazare. Suma cuprinde și plățile eșalonate pentru perioada 2027-2029.

Statul are de plătit 20,5 miliarde de lei pentru salariile restante ale magistraților. Anunțul lui Nazare - Profimedia

Alexandru Nazare a prezentat situația obligațiilor de plată ale statului, în urma centralizării informațiilor transmise de ordonatorii de credite. Acesta a explicat că o parte dintre riscurile bugetare sunt generate de obligații care nu depind de politicile curente.

Printre acestea se numără drepturile salariale câștigate în instanță de magistrați, care, împreună cu penalitățile aferente, însumează 20,5 miliarde de lei.

"Harta riscurilor arată obligații contingente care nu depind de politicile curente. De exemplu, salariile magistraților cu penalități, stocul total, cu titluri executorii, 20,5 miliarde de lei, inclusiv sumele incluse în eșalonarea 2027-2029", a declarat Alexandru Nazare.

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Din cele 19 miliarde de lei reprezentând obligații certe de plată, 15 miliarde revin magistraților

Separat, Alexandru Nazare a precizat că suma totală solicitată de ordonatorii de credite pentru finalul anului 2026 se ridică la 46 de miliarde de lei. Din acest necesar de finanțare, 19 miliarde de lei reprezintă obligații certe de plată.

Plățile pentru magistrați însumează 15 miliarde de lei din cele 19 miliarde, respectiv aproape 79% din totalul obligațiilor certe identificate.

"Harta unui stoc de obligații a colectat informații de la toți ordonatorii. Suma totală solicitată de ei pentru finalizarea 2026 este 46 miliarde. Din această sumă 19 miliarde sunt obligații certe, din care 15 miliarde sunt plățile pentru magistrați", a mai declarat Alexandru Nazare.