Bolojan, despre Guvernul Niculescu: Dacă va fi învestit, e rezultatul deciziilor luate de Nicuşor Dan şi PSD

Guvernul care va fi supus votului săptămâna viitoare este un rezultat al deciziilor luate de preşedintele Nicuşor Dan şi de Partidul Social Democrat, a declarat, vineri, preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, el menţionând şi că acţiunile şefului statului pot să influenţeze lucrurile "într-o direcţie sau alta".

Bolojan a afirmat şi că nominalizarea lui Adrian Veştea ca premier interimar nu a fost în interesul PNL, ci mai degrabă al PSD.

"Sigur că acţiunile preşedintelui României, dacă sunt făcute într-o manieră sau alta, pot să influenţeze lucrurile într-o direcţie sau alta, atâta cât pot influenţa. Dar este cât se poate de clar că astăzi nu mai e vorba de declaraţii. Astăzi avem o realitate, ceea ce înseamnă dificultăţi majore şi costuri pe care România le poate avea dacă nu avem un guvern - şi aici nu mai e vorba de calcule, de împunsături, de lucruri de genul acesta. E pur şi simplu o problemă de responsabilitate. Faptul că unii fac calcule sau nu în spate, este o altă discuţie, dar problema de a trata responsabil o situaţie dificilă pentru România, când îţi iei o poziţie cum este cea de premier, prima ta obligaţie este faţă de această ţară şi atunci nu îţi faci calcule de natură politică, ce se câştigă printr-o metodă sau alta, ci pur şi simplu te gândeşti că ai o răspundere şi oamenii aşteaptă de la tine un comportament pe măsură", a afirmat Bolojan, la Digi 24.

El a mai spus, întrebat dacă este un pact între preşedintele Nicuşor Dan şi PSD, că "guvernul care va fi supus votului săptămâna viitoare, dacă va fi învestit, este un rezultat al deciziilor luate de preşedintele României şi de Partidul Social Democrat".

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"Nu mă apuc să fac alte comentarii legate de înţelegeri de un fel sau altul, dar sigur, de exemplu, nominalizarea guvernului Veştea nu a fost în interesul Partidului Naţional Liberal, dimpotrivă, poate al Partidului Social Democrat", a adăugat liderul liberalilor.

Întrebat dacă preşedintele Nicuşor Dan i-a fost aliat sau mai degrabă adversar, Bolojan a precizat că a avut o colaborare instituţională normală cu acesta.

"Când ocupi funcţia de premier, ai o răspundere mare şi trebuie să colaborezi cu toate instituţiile, inclusiv cu preşedintele României, în aşa fel încât să obţii maximul posibil în condiţiile date pentru ţară pe zonele în care ai anumite competenţe partajate. Asta am făcut în toată această perioadă. Şi eu, când am acceptat poziţia de premier, ştiam în ce situaţie sunt şi, sigur, atunci când primeşti o sarcină sau ţi-ai luat o sarcină, îţi calculezi dacă o poţi duce. Cu cât primeşti un ajutor de la cineva, cu atât o poţi duce mai uşor. Asta, sigur, rămâne de discutat, dar am încercat să-mi fac datoria în această perioadă", a explicat liderul PNL.

El a adăugat că nu face astfel de evaluări, dar sistemul de guvernare are "complicaţiile lui".

"Sunt mai multe centre de putere, preşedinte, Guvern, Parlament, alte centre de putere. Cu cât aceste centre fac o masă critică mai mare, cu atât şansa de a duce proiecte mai mari la capăt, de a face lucruri mai mari sau mai dificile, creşte. Dar pentru asta îţi trebuie parteneriate, îţi trebuie forţă şi îţi trebuie timp. Nu poţi să rezolvi lucrurile de pe o zi pe alta", a mai arătat premierul interimar.

Bolojan a fost întrebat ce îi transmite preşedintelui Dan la finalul mandatului său de premier.

"Dacă ar trebui să-i spun ceva, o să-i spun fără niciun fel de rezerve într-o întâlnire directă, aşa cum am făcut întotdeauna când am de transmis anumite aspecte. Preşedintele României, având legitimitatea milioanelor de voturi pe care le are în spate, are o răspundere pentru ceea ce se întâmplă în această ţară, în mod inevitabil, cu bune şi cu rele, şi eu sper că fiecare dintre cei care suntem responsabili, unii cu responsabilităţi foarte mari, cum este preşedintele României, indiferent cine este preşedinte la un moment sau altul, ceilalţi, cu responsabilităţi ceva mai mici, premieri, miniştri, secretari de stat, preşedinţi de consilii judeţene şi aşa mai departe, oameni care avem onoarea ca românii să-şi pună încrederea în noi, să facem tot ceea ce este posibil, să nu ne dezamăgim cetăţenii care ne-au votat şi să facem ceea ce este mai bine pentru comunităţile noastre, în cazul acesta, pentru ţara noastră", a mai spus Ilie Bolojan.

Legat de întâlnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu preşedintele Nicuşor Dan, premierul interimar a spus că a fost o "discuţie civilizată".

"Am aflat că preşedintele României, care a ajuns mult mai târziu decât mine, eu am mai avut un eveniment la Bruxelles, un birou al Federaţiei Patronale Române Concordia s-a deschis la Bruxelles şi a fost o formă de respect să particip, să dau un semnal de respect şi de încurajare a celor care lucrează şi investesc în România şi atunci mi s-a părut normal ca, venind preşedintele României, să-l salut şi am stat într-adevăr la o discuţie cu trei-patru colegi care îl însoţeau pe dânsul şi pe mine, din echipele noastre. Dar era un aspect de bun simţ, când preşedintele şi premierul unei ţări sunt într-o altă ţară, cazaţi în acelaşi hotel, să aibă o discuţie civilizată", a explicat Bolojan.

El a mai specificat că discuţiile de la Bruxelles cu şeful statului au vizat problemele de pe agendă privind viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene şi că "nu a fost o discuţie de tip politic, de alte aranjamente" şi nici legată de votul privind guvernul premierului desemnat Luca Niculescu.