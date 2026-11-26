Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi că în guvernul pe care l-a condus, unul dintre cei mai slabi miniștri a fost cel al sănătății. Bolojan a mai spus că nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut, arătând că, fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, acesta va rămâne un domeniu nereformat. Potrivit liderului PNL, reducerea aparatului central este o necesitate și, de asemenea, restructurarea zonei de ordine publică și siguranță națională.

Bolojan spune că Rogobete a fost "unul dintre cei mai slabi miniştri" în guvernul pe care l-a condus - ProfiMedia

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat la Suceava, despre refroma administrative, că avem o ordonanţă aprobată în luna februarie, care a stat la baza bugetului din acest an, care prevede măsurile care trebuie luate în acest an şi anul viitor, pentru a continua reforma în administraţie, scrie News.ro.

"Fără a ataca sectoarele importante ale administraţiei româneşti, care să aibă ca efect reducerea de cheltuieli a statului, indiferent cine va fi în guvernare, va fi în situaţia în care spaţiul oricărui guvern va fi foarte mic şi, practic, guvernele vor fi agenţii de plăţi, care vor plăti partea de asistenţă socială, partea de salarii, partea de pensii şi partea de dobânzi, rămânând foarte puţini bani pentru dezvoltare. Aceasta este cea mai proastă soluţie", a precizat Ilie Bolojan.

Bolojan: Unul dintre cei mai slabi miniştri a fost Rogobete

El a dat ca exemplu zona de sănătate.

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"În zona de sănătate, unde fac acum o apreciere, în guvernul pe care l-am condus, unul dintre cei mai slabi miniştri a fost ministrul sănătăţii, Rogobete, nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut şi din lucrurile pe care s-a angajat să le facă. Fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, în aşa fel încât banii care pleacă în sănătate să plece pentru servicii oferite pacienţilor şi nu exclusiv pentru salariile personalului medical, acesta va rămâne un domeniu nereformat", a arătat preşedintele PNL.

Fostul premier a mai spus că în ultimii 20 de ani bugetul de sănătate a crescut de 10 ori, fără ca această creştere să se reflecte în percepţia românilor vizavi de calitatea serviciilor de sănătate.

"Reducerea aparatului central este o necesitate şi de asemenea restructurarea inclusiv a zonei de ordine publică şi siguranţă naţională", a mai declarat Bolojan.

Preşedintele PNL: Când facem reducerea de cheltuieli, să începem de sus în jos

El a menţionat că trebuie făcută o analiză a fiecărui mare sistem în aşa fel încât, când facem reducerea de cheltuieli, să începem de sus în jos.

”Ceea ce propune PSD-ul legat de reforma localităţilor mici ar avea o logică dacă ar avea nişte efecte sau de scădere a cheltuielilor sau de servicii mai bune, sau de crearea de dezvoltare. Dar, din păcate, modul în care s-a anunţat nu are astfel de efecte şi, practic, este doar un anunţ care n-a făcut decât să fie o perdea de fum ca, în loc să se discute despre problemele urgente pe care trebuie să le abordeze România, cele legate de răspunsurile la cererea de plată numărul 6 din PNRR, unde avem câteva miliarde de luat şi unde guvernul pe care l-am condus a depus toate cererile de plată, le-am rezolvat pe toate, inclusiv cererea 5, dar dacă nu se lucrează serios să se răspundă la toate obiecţiile, riscăm să nu ne luăm toţi banii”, a mai comentat Ilie Bolojan.

El a adăugat că am mai pierdut 770 de milioane de euro, din PNRR, pentru că PSD nu a votat în vară legea salarizării unitare.

"Trebuie să ne concentrăm pe pregătirea bugetului, pe legislaţia care să fie adoptată înaintea pregătirii bugetului. Acestea sunt urgenţele de care ar trebui să ne ocupăm, pentru că altfel, dacă nu facem aceste lucruri şi anul viitor nu este unul care este construit cum trebuie, pur şi simplu ar trebui să fim îngrijoraţi vizavi de modul în care vom fi evaluaţi de agenţiile de rating, în primele luni ale anului viitor", a mai afirmat Ilie Bolojan.