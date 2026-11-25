Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan, îi acuză pe liberalii Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu că își coordonează constant voturile cu PSD. Edilul a explicat, miercuri seară, că acest comportament a stat la baza deciziei luate de grupul parlamentar al PNL din Senat. Ciucu susține că cei patru participă la ședințele partidului doar pentru a provoca scandaluri și a divulga informații despre discuțiile interne și strategia politică a liberalilor. În opinia sa, o colaborare cu aceștia la viitoarele alegeri nu mai este posibilă.

Ciucu explică sancționarea "puciștilor" din PNL: "La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent" - Profimedia

”Excluderea lor din Grupul PNL de la Senat a avut la bază faptul că trădează. La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent. Participă la şedinţele de grup ale PNL pentru scandal şi pentru a sifona conţinutul şedinţelor şi strategia politică. Ce să înţeleagă oamenii dacă membrii noştri se coordonează şi votează cu PSD?”, a explicat Ciprian Ciucu.

Acesta afirmă că decizia este ”despre claritate şi coerenţă”.

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”Apoi, văd că minoritatea asta gălăgioasă care parazitează şi confiscă comunicarea sedinţelor BPN al PNL pozează în victime. De fapt ei sunt agresorii. Au trădat, au manipulat, au pus la cale operaţiuni speciale. Din cauza lor suntem sub cota de încredere a lui Ilie Bolojan. Ce să mai înţeleagă oamenii dacă ei ataca partidul şi conducerea legitimă, trădează şi se coordonează cu PSD?”, a adăugat Ciucu.

Liberalul susţine că parlamentarii sancţionaţi ”au transformat partidul într-un câmp de luptă”.

”Dar Partidul Naţional Liberal este iarăşi viu! Şi-a regăsit sufletul! Dacă, aşa agresivi fiind, tot atacă conducerea legitimă a Partidului, făcând jocul adversarilor... demn ar fi arunce cu pietre noi de peste gard, nu din curtea Partidului Naţional Liberal. Dar na, au blocat deciziile luate democratic prin procese în justiţie, şi se comportă ca şi cum sunt stăpânii dreptăţii", a mai scris Ciucu.

Potrivit acestuia, ”sunt din ce în ce mai puţini şi mai irelevanţi”.

”Nu putem merge împreună în viitoarele alegeri! Nu cu trădătorii. Decizia liberalilor din Senat este justă si aduce claritate şi coerenţă”, a adăugat liberalul.

Grupul parlamentar al PNL din Senat a decis sancţionarea senatorilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu. Pauliuc şi Anisie au fost excluse din grupul senatorial al PNL, iar Veştea şi Cîmpeanu au fost retraşi din funcţiile de conducere deţinute în comisiile din Senat.