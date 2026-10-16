Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat, vineri seară, că România riscă să se confrunte cu probleme tot mai grave dacă nu va fi instalat un guvern cu puteri depline. Acesta a explicat că lipsa unei rectificări bugetare ar putea afecta funcționarea serviciilor esențiale. Bolojan a oferit exemplul ambulanțelor, care ar putea ajunge în imposibilitatea de a interveni la urgențe medicale din cauza lipsei banilor pentru motorină, potrivit News.ro.

Bolojan, despre lipsa unui guvern cu puteri depline: Serviciile publice de bază nu vor mai putea funcționa - Hepta

”Cu aceste puteri reduse, în aceste cinci luni de zile, am făcut maxim posibil în condiţiile date. Am închis absorbţia de fonduri europene prin programul PNRR, am trecut prin crizele pe care le-am avut în toată această perioadă, dar suntem în situaţia în care, dacă nu avem un guvern, intrăm în nişte complicaţii foarte mari. Asta înseamnă că servicii publice de bază, într-o perioadă relativ scurtă, nu vor mai putea funcţiona dacă nu li se alocă fondurile necesare”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi 24.

Ambulanțele ar putea rămâne fără motorină. Scenariul prezentat de Bolojan

Premierul interimar a precizat că s-au mai făcut rectificări în interiorul ministerelor, în această perioadă de interimat, s-au relocat banii de la alte programe, ”dar nu mai există capacitate pentru a acoperi funcţioarea pe mai departe”.

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”Gândiţi-vă, de exemplu, că un alt efect pe care îl avem este că bugetele instituţiilor care au un consum important de combustibil nu ajung până la finalul anului. De ce? Aici e vorba de altceva. Războiul din Golf, blocarea strâmtorii Ormuz, ne-a dus în situaţia în care preţurile la combustibil au crescut cu 20-30% şi, din luna martie, cheltuielile lunare sunt mult mai mari decât cele estimate. Din nou, e nevoie de rectificare. Gândiţi-vă ce se întâmplă dacă mâine, în România, ajungem în situaţiile în care avem un accident şi nu ajung ambulanţele, fiindcă nu mai au motorină, avem o situaţie... ”, a declarat Bolojan.

El a avertizat că se poate ajunge într-o astfel de situaţie, dacă nu se va face rectificare bugetară.

”Dacă nu avem un guvern care face o rectificare cât mai repede posibil, putem ajunge într-un astfel de scenariu, pentru că guvernul interimar nu poate da o ordonanţă de rectificare a bugetului”, a spus Bolojan.

Bugetul pentru 2027 și împrumuturile externe, alte probleme semnalate de Bolojan

De asemenea, premierul interimar a explicat că este nevoie de contractarea de credite de pe pieţele internaţionale: ”Într-un fel poţi contracta credite dacă ai un guvern care are o perspectivă clară şi are predictibilitate în ceea ce face şi altfel poţi contractea credite la alte dobânzi mult mai mari, dacă eşti un guvern care este interimar”.

În plus, Bolojan a explicat că trebuie pregătit bugetul pentru 2027, ”ceea ce un guvern interimar nu poate să facă”.