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Bolojan, mesaj pentru români la final de mandat: Am dovedit că se poate guverna şi altfel

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Editor I.I. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.10.2026, 09:40 | Modificat la 21.10.2026, 09:34

Fostul premier Ilie Bolojan a transmis, miercuri, un mesaj românilor, la o zi după ce a fost învestit noul guvern condus de Luca Niculescu. "Am dovedit că se poate guverna şi altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public şi pentru cetăţeni".

"A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna şi altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public şi pentru cetăţeni. Cred că am dat o speranţă românilor care îşi doresc o Românie corectă", a scris, miercuri, pe Facebook, fostul premier Ilie Bolojan.

Acesta afirmă că a încercat să facă "tot ce a fost omeneşte posibil pentru ţara noastră”. "Mulţumesc colegilor, colaboratorilor şi partenerilor. Mulţumesc tuturor românilor pentru înţelegerea de care au dat dovadă în faţa greutăţilor prin care a trebuit să trecem. Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea faţă de România, nu", a mai transmis preşedintele liberalilor.

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Liberalii au distribuit pe reţelele de socializare o fotografie cu Ilie Bolojan părăsind Palatul Victoria, pe jos, cu rucsacul în spate. 

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură în 5 mai, dar a asigurat interimatul până în 20 octombrie, după ce primele trei încercări de a instala un guvern au eşuat. Guvernul Luca Niculescu, cu 12 reprezentanţi ai PSD şi 6 independenţi politic, a fost învestit marţi, cu 280 de voturi ”pentru”.

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Iulia Iancu
I.I.
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