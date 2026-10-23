Bolojan, reacţie după lovitura primita de ICCJ de la CEDO: Actualul Guvern va avea de ales pe cine serveşte

Actualul Guvern va avea de ales pe cine serveşte - România sau aristocraţia bugetară, a transmis preşedintele PNL, Ilie Bolojan, fost premier, în contextul deciziei CEDO privind plata restanţelor salariale către magistraţi.

Potrivit acestuia, Guvernul primeşte acum argumentul decisiv pentru a tranşa ''această chestiune imorală şi împovărătoare pentru români''.

''Decizia de astăzi a CEDO arată că am avut dreptate în ceea ce priveşte plata restanţelor salariale către magistraţi. Guvernul primeşte acum argumentul decisiv pentru a tranşa această chestiune imorală şi împovărătoare pentru români.

Într-o situaţie economică dificilă, este imoral ca statul să fie obligat să plătească imediat sume uriaşe, de ordinul miliardelor de lei, fără să se ţină cont de impactul asupra bugetului şi de celelalte obligaţii faţă de cetăţeni. Pare o formă de aristocraţie bugetară care poate dispune discreţionar de banii românilor. CEDO pune sub semnul întrebării şi unele hotărâri luate în România, pentru că există suspiciuni că judecătorii care le-au dat s-ar fi aflat într-un conflict de interese. Este o suspiciune care afectează credibilitatea justiţiei. Şi aşa, încrederea în instituţii este scăzută'', a scris el pe Facebook.

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Ilie Bolojan a precizat că hotărârea CEDO arată că instanţele şi-au depăşit atribuţiile.

''Deciziile privind modul în care sunt împărţiţi banii ţării trebuie să fie luate de Guvern şi Parlament, în interesul tuturor. Mai ales în actuala situaţie economică a României, amânarea sau întârzierea unor plăţi nu înseamnă că statul încalcă drepturile omului. Actualul Guvern va avea de ales pe cine serveşte: România sau aristocraţia bugetară'', a transmis Bolojan.

Decizia CEDO la sesizare ICCJ

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, în unanimitate, cererile formulate de cinci judecători şi foşti judecători români care s-au plâns de neexecutarea integrală a unor hotărâri judecătoreşti prin care statul fusese obligat să le plătească diferite sume de bani cu titlu de despăgubire pentru diferenţele de remuneraţie considerate a fi discriminatorii în raport cu alte categorii de magistraţi sau funcţionari.

În replică, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, condusă de Lia Savonea, susţine că procesul pe care l-a câştigat împotriva Guvernului privind restanţele salariale şi decizia CEDO "privesc chestiuni juridice distincte".