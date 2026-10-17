Ilie Bolojan avertizează că PSD reprezintă principalul pericol pentru Guvernul Luca Niculescu, amintind că social-democrații și-au dărâmat în trecut propriile guverne. Liderul PNL consideră că premierul desemnat va avea o misiune dificilă și anunță că liberalii ar putea depune o moțiune de cenzură dacă prevederile acordului de guvernare nu vor fi respectate.

Bolojan susţine că cel mai mare pericol pentru viitorul Executiv este PSD: Şi-a mai dărâmat propriile guverne - Profimedia

Ilie Bolojan a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, ce durată de viaţă dă Guvernului Luca Niculescu.

"Nu pot să fac astfel de estimări. Am mai spus-o, cel mai mare pericol pentru acest guvern este Partidul Social Democrat, pentru că şi-a mai dărâmat şi propriile guverne cu propriii premieri. Deci, premierul desemnat de către preşedintele României va avea o sarcină complicată în perioada următoare", a afirmat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

El a mai fost întrebat dacă PNL va depune în primăvară o moţiune de cenzură.

Articolul continuă după reclamă

”Partidul Naţional Liberal, dacă până la aprobarea bugetului prevederile acestui acord sunt respectate, care sunt aspecte de bun simţ care ţin de buna guvernare a ţării vor fi respectate, nu va depune această moţiune de cenzură. În condiţiile în care nu se respectă aceste înţelegeri, atunci vom putea depune o moţiune de cenzură”, a explicat liderul PNL, referindu-se la acordul pe care îl va semna duminică după-amiază, cu premierul desemnat Luca Niculescu.

El a explicat de ce PNL nu a dorit să voteze Guvernul Veştea.

”Modul în care a fost nominalizat Adrian Veştea, în mod evident a fost un atac la adresa Partidului Naţional Liberal. PNL a decis prin forurile lui să nu voteze acel guvern. Acum, în baza acestei situaţii, Biroul Politic Naţional a luat aceste decizii şi sunt convins că majoritatea colegilor noştri înţeleg că ori eşti în guvernare şi poţi să faci ceva pentru România, aşa cum fac cei mai mulţi dintre aleşii noştri în comunităţile locale. Sau dacă nu poţi să faci ce trebuie, nu te agăţi de nişte funcţii, nu te baţi pentru o funcţie sau alta, ci ce faci? Te duci în opoziţie, te reconectezi cu electoratul, arăţi că îţi respecţi alegătorii. Şi dacă îi vom convinge pe cetăţeni, sunt convins că oamenii vor înţelege ceea ce face acest partid, cu demnitate şi cu normalitate”, a mai declarat Ilie Bolojan.