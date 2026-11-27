Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că România este într-o situaţie mult mai proastă economic decât acum un an şi jumătate şi îl acuză pe Ilie Bolojan că a lăsat o "gaură" de 50 de miliarde de lei, pentru că a luat toate măsurile "doar din perspectivă de câştig politic".

Grindeanu îl acuză pe Bolojan că a lăsat o "gaură" de 50 de miliarde de lei în buget - Profimedia

Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN care va fi difuzat integral marţi, că România a fost supusă, în ultimul an şi jumătate, unor ”politici dure din perspectiva deficitului”, dar după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan situaţia nu este mai bună, potrivit News.ro.

”Economia României este în scădere (…) Avem cea mai mare TVA, avem cea mare inflaţie din Europa, avem 12 luni de scădere consecutive, dacă nu chiar mai bine, a consumului. Avem zeci de mii de şomeri în plus şi pot să continui minute bune de acum încolo. Deci, o situaţie mult mai proastă decât acum un an şi jumătate”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat la cât se ridică ”gaura” bugetară lăsată de Guvernul Bolojan, Grindeanu a afirmat : ”Vorbim de o sumă de 50 de miliarde…”.

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”Am ajuns acum, un an şi jumatate după, să vedem că suntem într-o situaţie mult mai proastă, economic vorbind, decât acum un an şi jumătate. Şi toată această suferinţă la care a fost supuşi, atât românii, cât şi economia ţării noastre, n-a avut niciun rezultat pozitiv din perspectiva mea, din contră”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Acesta l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a luat toate măsurile ”doar din perspectivă de câştig politic”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat, joi, că raportul ministrului Finanţelor cu situaţia bugetului, cerut de PSD dar şi de premierul Luca Niculescu, va fi prezentat, el arătând că acesta este aproape de finalizare.