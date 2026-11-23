Reforma administrativă a fost principalul subiect de discuție în ședința liderilor PSD, care a avut loc luni la sediul partidului din Kiseleff. Social-democrații susțin că reorganizarea administrației trebuie să pornească de la principii și criterii clare, cu cetățeanul în centrul deciziilor, și nu doar de la redesenarea hărților administrative. Sorin Grindeanu a transmis că este hotărât să ducă reforma până la capăt.

"Nu va fi toată lumea mulțumită". Ce le-a spus Grindeanu liderilor PSD despre reforma administrativă - Profimedia

Potrivit stenogramelor obținute de Observator, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a cerut ca discuțiile despre reorganizarea administrativă să vizeze nu doar comunele, ci și orașele, municipiile și județele.

"Trebuie să vorbim mai apăsat și despre orașe, municipii și județe, nu doar despre comune. Suntem pe un trend bun", a spus Claudiu Mand.

"Noi nu desenăm hărți în Kiseleff! Ci suntem preocupați de principii și criterii! Cetățeanul este în mijlocul viziunii noastre și asigurarea unor servicii publice de calitate", a spus la rândul său europarlamentarul PSD Dragoș Benea.

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Sorin Grindeanu, președintele PSD, a spus că indiferent de critici nu va renunța la acest demers.

"Nu mă impresionează deloc acele voci care critica proiectul reformei administrative. Vom merge până la capăt. Ei vor să batem pasul pe loc și să stăm în polemici. Nu este cazul. PSD este singurul partid care își poate asuma astfel de reforme, restul fac balet. Eu vă spun că aici cheia este legată de oameni, de cetățeni. Cu cât explicăm mai mult, cu cât prezentăm mai clar argumentele, cu atât cred că susținerea pentru acest demers, care este deja mare, va crește și mai mult. Nu va fi toată lumea mulțumită. Este normal să fie așa. Evident că trebuie sa discutam foarte mult cu primarii si cu presedintii de CJ-uri, dar reforma trebuie făcută. Și sunt hotărât să o facem", a afirmat liderul PSD, potrivit stenogramelor obținute de Observator.

Liderul social-democrat a insistat că discuțiile cu primarii și președinții consiliilor județene sunt necesare, dar nu trebuie să blocheze reforma.

Grindeanu, un nou atac la adresa lui Bolojan

Sorin Grindeanu a profitat de ocazie pentru a lansa un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că încearcă să se asocieze cu reforma administrativă.

"Unii vor să bage capul în poză pentru ca nu mai au narativ. Noi venim cu proiecte importante pentru români și vine și domnul Bolojan să ne dea lecții. Un an și jumătate, cât a fost la guvernare, ne-a spus doar cum dă afară niște femei de serviciu, care între timp s-au angajat în altă parte. Ați vazut, prima data a zis ca nu e bine cu reorganizarea administrativa, acum ne spune că vine el în decembrie cu un alt proiect. Cand si-a dat seama ca toata lumea vrea reorganizare, ca este singurul lucru pe care Romania trebuie sa-l faca. Vrea să fie mare reformator, dar când a fost la guvernare numai reforme n-a făcut!", ar fi spus Sorin Grindeanu.