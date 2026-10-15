Bolojan: Un vot de învestire a Guvernului, adică "revenirea PSD la guvernare", ar putea costa PNL şi personal

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat, joi, că un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, "adică pentru revenirea PSD la guvernare", ar putea să coste politic partidul și pe el personal. El a menționat că liberalii ar putea refuza, dar fără un guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat și nu pot face așa ceva României.

El a subliniat că decizia finală o va lua Biroul Politic Naţional al PNL, precizând că un vot pentru învestire nu înseamnă refacerea coaliţiei şi nu va fi o susţinere necondiţionată.

"Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când eşti pus în situaţia să plăteşti un preţ. Iar pentru Partidul Naţional Liberal, un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai aşteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci şi personal. PNL este pus în situaţia de a deveni parte a soluţiei unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o ţintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus", a scris Ilie Bolojan, joi pe pagina sa de Facebook.

Liderul liberalilor a menţionat că cea mai comodă variantă ar fi ca PNL să refuze şi să fie radical, dar fără un guvern funcţional riscul de ţară rămâne ridicat şi nu poate face aşa ceva ţării doar pentru a evita costul personal de imagine.

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"Putem refuza. Din punct de vedere strict politic, probabil că aceasta este cea mai comodă variantă pentru noi. Dar pentru România? Cel mai uşor este să fii radical. Când porţi răspunderea de premier şi eşti un om responsabil, e mai greu. După cinci luni de criză politică, cu un guvern fără puteri depline, situaţia se complică zi de zi. Fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esenţiale nu vor mai funcţiona, în frunte cu sănătatea. Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unităţile de primiri urgenţe nu mai aveau bani pentru funcţionare. S-au relocat sume în interiorul bugetului Ministerului Sănătăţii, dar s-a ajuns la limita acestora. Ne vom împrumuta tot mai greu, cu dobânzi tot mai mari. Fără un guvern funcţional, riscul de ţară rămâne ridicat. Toate rezultatele eforturilor din ultimele luni ar fi irosite. Nu pot face aşa ceva ţării noastre doar pentru a evita costul personal de imagine", a explicat liderul liberalilor.

Bolojan anunţă că PNL ia o decizie radicală la sfârşitul săptămânii

Ilie Bolojan a anunţat că PNL va lua o decizie finală la sfârşitul acestei săptămâni.

"Deocamdată, grupurile parlamentare au recomandat să dăm votul de învestitură în baza unui acord pe care l-aş putea semna cu premierul desemnat. Acordul trasează precis limitele unei susţineri punctuale, strict pentru obiectivele bugetare, principiile de transparenţă, bună guvernare şi democraţie parlamentară, şi este valabil până în primăvara anului 2027", a arătat premierul interimar.

El a subliniat că PNL îşi rezervă inclusiv posibilitatea de a vota o moţiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate.

"Aşadar, nu refacem coaliţia şi nu vom acorda în niciun caz o susţinere necondiţionată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieşirea dintr-o criză lungă pe care România nu şi-o mai permite. Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparţine în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către preşedintele României. Şi aşa este şi normal: domnia sa are datoria de a forma un Cabinet şi o majoritate de învestire. Noi vom fi în opoziţie şi ne vom manifesta ca atare după potenţiala învestitură", a precizat Ilie Bolojan.

Preşedintele PNL a evidenţiat că votul va fi şi o ieşire din "ipocrizie" şi "cei care au doborât guvernul, direct şi indirect, îşi vor asuma acum guvernarea şi soluţiile".

Bolojan: PNL a încercat tot ce s-a putut, dar nu a avut sprijin

Bolojan a menţionat că PNL a încercat tot ce s-a putut, dar nu a avut sprijinul necesar.

"Şi eu, şi colegii mei suntem perfect conştienţi că, prin această posibilă decizie, PNL îşi asumă un risc politic. Ştim că, de fiecare dată când guvernul va face ceva greşit, vom putea fi acuzaţi din cauza acestui vot, chiar dacă opoziţia noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie. Iar întrebarea-cheie este: cum ar fi pentru România fără un guvern cu puteri depline, fără bani pentru domenii vitale, precum ambulanţa sau spitalele, fără perspectiva unui buget, cu o majoritate parlamentară populistă, dispusă să ia orice decizie pentru că nu ea răspunde, ci un guvern legat de mâini? Şi, în cazul unui posibil colaps al instituţiilor, va mai conta cine şi-a salvat imaginea?", a mai scris Ilie Bolojan.

El a subliniat că PNL nu votează pentru "a-i salva politic pe cei care au provocat criza". "Am putea vota pentru ca România să poată ieşi din ea", a arătat liderul liberalilor.