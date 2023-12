Adio vize pentru America din 2025. Este promisiunea făcută de Marcel Ciolacu înainte de alegeri. Aflat într-o vizită de patru zile în Statele Unite, premierul cere retragerea ambasadorului Andrei Muraru de la Washington care a starnit ieri un conflict in timpul intalnirilor oficiale.

"România şi-a invăţat lecţia în ceea ce priveşte Rusia cu mult timp in urma. Cunoastem poporul rus si sistemul de agresiune. O să vă rugăm să avem întotdeauna în vedere şi Republica Moldova. Este cea mai vulnerabilă ţară, în acest moment, din Europa, după Ucraina", a declarat Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu şeful Pentagonului, Lloyd Austin, si cu secretarul de stat Antony Blinken, şeful diplomaţiei americane. După aceste întâlniri, premierul le promite românilor că vor călători fără viză în Statele Unite din 2025.

Conflictul dintre şeful Guvernului si ambasadorul Andrei Muraru a atins punctul culminant

"Eu sper ca la sfârșitul anului 2024 să facem acest anunț, iar în 2025 sa intre efectiv în aplicare. Noi trebuie sa indeplinim un criteriu tehnic de a avea un refuz sub 3%", a declarat Marcel Ciolacu. Ministrul de Externe, Luminiţa Odobescu, a temperat, însă, optimismul premierului. "Anul trecut a fost peste 10%. Rata de refuz este in scadere, este in acest moment de o singura cifra, dar mai avem pana sa ne apropiem de 3%", a declarat Luminiţa Odobescu, ministrul de Externe.

Premierul se va întâlni la Washington cu şefii companiei Google si cu reprezentanţii Lockheed Martin, gigantul american din industria de apărare. Premierul Marcel Ciolacu isi doreste mai multe investitii in industria de aparare dar si un HUB regional de mentenanta pentru avioanele F-16. Romania vrea sa cumpere 32 de avioane de lupta F35, insa Congresul SUA trebuie sa aprobe exportul de tehnica militara.

Între timp, conflictul dintre şeful Guvernului si ambasadorul Andrei Muraru a atins punctul culminant. Premierul ar vrea ca seful Ambasadei României la Washington să fie rechemat în ţară. Asta după ce Muraru s-a plâns că a fost exclus fără motiv de la întâlnirile politice pe care Ciolacu le-a avut cu oficialii americani. "Lipsa de anvergură a dlui ambasador și o reacție emotionala nu l-au calificat pentru a fi ambasador. Presupun ca dna ministru de externe va avea discutii cu presedintele Romaniei", a declarat Marcel Ciolacu.

Potrivit Constituţiei, Guvernul poate propune retragerea unui ambasador, dar preşedintele ia decizia finală. După trei zile de intalniri aici la Washington, premierul pleacă la New York. Mâine vizita oficiala la Natiunile Unite si discutii cu secretarul ONU. Tot maine, 6 decembrie, se va intalni cu secretarul Consiliului Evreiesc Mondial.

