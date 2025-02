Ilie Bolojan este acum preşedinte interimar şi şi-a luat deja în primire biroul de la Cotroceni. Mişcarea zguduie întreaga scenă politică. A fost o ceremonie scurtă la Palatul Cotroceni. Transferul de putere de la preşedintele demisionar Klaus Iohannis, la preşedintele interimat Ilie Bolojan a durat aproximativ 30 de minute. O jumătate de oră în care cei doi lideri politici au discutat preţ de aproape 15 minute în biroul prezidenţial. La final, Klaus Iohannis i-a urat succes lui Ilie Bolojan şi i-a spus să aibă grijă de România.

Cât de multă influenţă are un preşedinte interimar asupra SRI-ului

Înainte să iasă pentru ultima oară pe poarta Palatului Cotroceni, Klaus Iohannis s-a îndreptat către jurnalişti şi a avut un mesaj scurt pentru români: "Dumnezeu să binecuvânteze România!". Important de menţionat este şi faptul că la ceremonia de astăzi, 12 februarie, au asistat şi aproape 100 de angajaţi ai Administraţiei Prezidenţiale care au ţinut neapărat să fie prezenţi şi care l-au aplaudat pe Klaus Iohannis.

Ilie Bolojan s-a instalat deja la Palatul Cotroceni. El devine, începând de astăzi, comandantul suprem al Forţelor Armate şi şeful CSAT şi va avea atribuţiile pe care le are în mod regulat orice şef de stat. În primul rând, în timpul mandatului său de preşedinte interimar, poate numi şi poate revoca miniştri la propunerea premierului. Poate, de asemenea, să numească şefi la marile Parchete, poate numi judecători CCR şi are dreptul de a nominaliza un director civil pentru SRI.

Are şi limitări impuse de Constituţie. În timpul mandatului care durează până la alegerile prezidenţiale din luna mai, Ilie Bolojan nu are dreptul de a dizolva Parlamentul, nu are dreptul de a organiza un referendum şi nu are dreptul de a adresa mesaje politice în Parlament. Liderii din opoziţie i-au cerut deja lui Ilie Bolojan să desecretizeze cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale din timpul celor două mandate ale lui Klaus Iohannis şi să-şi folosească toată puterea conferită de funcţia de preşedinte pentru a le cere serviciilor secrete să facă lumină în cazul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut.

