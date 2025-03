Ce spune Călin Georgescu despre dosarul în care este inculpat: "Merg pe linia legii"

Călin Georgescu a declarat, sâmbătă, despre dosarul în care este inculpat, că el în continuare are speranţa în magistraţii români şi are speranţă în CCR. "Deci, eu în continuare merg pe linia legii" , a precizat el, potrivit News.ro.

Călin Georgescu a fost întrebat după ce a participat la protest despre acuzaţiile care i se aduc în dosarul deschis de procurori.

Ce spune Călin Georgescu despre dosarul în care este inculpat

"Eu în continuare am speranţa în magistraţii români, în procurori. Aşa cum aţi văzut, am speranţă în Curtea Constituţională. Dacă se restabileşte ordinea constituţională, lucrurile merg bine. Deci, eu în continuare merg pe linia legii. Indiferent, ceea ce am văzut până acum, continui să sper că există demnitate în această instituţie care a făcut foarte mult rău", a spus candidatul independent.

Despre demersurile pe care le-a făcut la nivel internaţional, privind anularea alegerilor, Georgescu a declarat: "Rămâne de văzut. Nu s-au încheiat lucrurile şi ce se întâmplă în America este definitoriu".

Acuzat de infracţiuni grave pentru care riscă chiar 25 de ani de închisoare, Călin Georgescu vrea să candideze din nou pentru funcţia supremă în Stat. Expertii contactaţi de Observator spun că ar putea face asta chiar si din spatele gratiilor, atata timp cât nu este condamnat definitiv. Legea în vigoare îi permite să îşi depună candidatura la Biroul Electoral Central. Dar, Curtea Constitutională va stabili, în cele din urmă, dacă va fi sau nu pe buletinele de vot.

Infracţiunile care i se impută sunt:

- instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

- comunicarea de informaţii false, prev. de art.404 C.p.

- fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanţare a campaniei electorale şi declaraţile de avere)

- iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002

- promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

- iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018.

