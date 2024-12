Cine este Radu Marinescu şi ce avere are. Propus la Justiţie, a fost consilier PSD în Primăria Craiova şi avocat de primării de sate

Radu Marinescu este avocat în Baroul Dolj din 16 octombrie 1995. A fost consilier în Consiliul Local al Municipiului Craiova (2016-2024) şi a candidat la alegerile parlamentare din 2024, fiind ales deputat în circumscripţia electorală nr.17 Dolj, din partea Partidului Social Democrat.

"Sunt deputat PSD Dolj, am 51 ani, sunt la prima legislatură, avocat din 1995. În cariera mea am parcurs foarte multe domenii ale dreptului, problemele, necazurile, speranțele cetățenilor. Sunt în conducerea Baroului Dolj și mă consider un intelectual european. Sunt cadru universitar. Este esențial pentru democrație și statul de drept să apărăm drepturile cetățenilor, e coloana vertebrală a democrației. În trecut, în mod regretabil, Justiția a fost pusă sub semnul întrebării", aşa s-a prezentat Radu Marinescu la audierile din parlament.

Cine este Radu Marinescu

Potrivit G4Media, Marinescu a fost avocatul Olguţei Vasilescu când aceasta a fost anchetată de DNA pentru corupţie. Marinescu l-a reprezentat și pe Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu, în procesul de la Înalta Curte de Casație și Justiție privind acuzații de corupție, de care a scăpat prin prescripție. Marinescu a candidat la șefia Baroului Dolj, dar a pierdut, potrivit sursei citate.

Conform ultimei declarații de avere, are două apartamente,unul de 75 mp, moştenit și al doilea, de 88 mp, cumpărat în 2019, un Mercedes Benz din 2022 luat în leasing, 29.000 de lei și aproximativ 6000 de lei în conturi. Are un credit de 55.000 de euro scadent în 2027. Din funcția de consilier local a încasat în ultimul an 12.335 de lei și ca lector 2821 de lei. A mai declarat 1.480.660 lei venituri ca avocat. Marinescu a fost avocatul primăriilor din comunele doljene Coțofenii din Dos, Malu Mare, Novaci, Scăești, Segarcea și a oferit asistență judiciară și Penitenciarului Craiova.

În trecut, Marinescu l-a apărat şi pe Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, acuzat că a recrutat mai multe tinere pe care le-a obligat să se prostitueze.

Radu Marinescu, apărat de Ciolacu

"Ministrul Justiţiei este un avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experienţă în domeniu. Era ales preşedinte al Comisiei Juridice şi partidul îl susţine", a declarat duminică Marcel Ciolacu, întrebat despre Radu Marinescu. "Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că... Nu ştiam, pentru că eu nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiţiei. Repet, ce vreţi, ce fel de Românie vreţi să construim. Eu vreau o Românie în care să fie zero corupţie, să nu existe niciun fel de corupţie şi să se ia toate măsurile şi zero încălcări ale drepturilor omului. Eu cred că trebuie să dăm şanse şi altor oameni, decât celor care au fost până acum. Aţi văzut cu toţii că societatea românească se schimbă. Nu sunt un prieten, am vorbit cu domnul viitor ministru doar la telefon", a mai spus Ciolacu. "Este parlamentar PSD, nu trebuie să fie recomandat", a spus Ciolacu.

