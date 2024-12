Fostul avocat al Olguţei Vasilescu şi al lui Alex Bodi ar putea fi noul ministru al Justiţiei. Ciolacu: "Nu am urmărit activitatea profesională"

”Ministrul Justiţiei este un avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experienţă în domeniu. Era ales preşedinte al Comisiei Juridice şi partidul îl susţine”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat despre cel propus pentru a prelua funcţia de ministru al Justiţiei, Radu Marinescu.

Întrebat dacă ştie că cel care este propus pentru funcţia de ministru al Justiţiei a apărat, în calitate de avocat, un om de afaceri controversat, Ciolacu a răspuns că nu a urmărit activitatea profesională a acestuia.

Cine este Radu Marinescu

Potrivit G4Media, între 2020-2024 a fost consilier local PSD în Primăria Craiova și este vicepreședintele Organizației Municipale a filialei PSD Craiova. Acesta a fost avocatul Olguţei Vasilescu când a fost anchetată de DNA pentru corupţie, precum şi al soţului ei, Claudiu Manda, tot într-un dosar de corupţie. În trecut, Marinescu l-a apărut şi pe omul de afaceri din Craiova, Alex Bodi.

”Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că... Nu ştiam, pentru că eu nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiţiei. Repet, ce vreţi, ce fel de Românie vreţi să construim. Eu vreau o Românie în care să fie zero corupţie, să nu existe niciun fel de corupţie şi să se ia toate măsurile şi zero încălcări ale drepturilor omului. Eu cred că trebuie să dăm şanse şi altor oameni, decât celor care au fost până acum. Aţi văzut cu toţii că societatea românească se schimbă. Nu sunt un prieten, am vorbit cu domnul viitor ministru doar la telefon”, a mai spus Ciolacu.

Liderul PSD a adăugat că acesta este parlamentar PSD. ”Este parlamentar PSD, nu trebuie să fie recomandat”, a spus Ciolacu.

Propunerile PSD în Guvern

Întrebat, de asemenea, dacă propunerea coaliţiei pentru a candida la funcţia de preşedinte al României este Crin Antonescu, Ciolacu a răspuns: ”Este una dintre variantele discutate”.

PSD îi propune pe Alexandru Rafila la Ministerul Sănătății, pe Angel Tîlvăr la Ministerul Apărării Naționale, pe Bogdan Ivan la Ministerul Economiei și Digitalizării și pe Simona Bucura Oprescu la Ministerul Muncii. De asemenea, vor fi propuși Sorin Grindeanu de la Ministerul Transporturilor, Natalia Intotero la Ministerul Culturii, Florin Barbu la Ministerul Agriculturii și Radu Marinescu la Ministerul Justiției. Vicepremier fără portofoliu ar putea fi Marian Neacșu.

