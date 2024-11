Ciolacu a primit susținerea Partidei Romilor: "Eu unul m-am săturat de 30 de ani de ură, de împărțirea românilor"

Marcel Ciolacu a fost prezent, vineri, la Congresul Reprezentanţilor Comunităţilor de Romi din România. Cu acest prilej el a fost anunţat că a primit votul de susţinere din partea acestei comunităţi pentru funcţia de preşedinte al României şi a mulţumit celor prezenţi care au început să aplaude puternic.

Ciolacu a remarcat şi organizarea de la Congresul Reprezentanţilor Comunităţilor de Romi, afirmând că "în cei patru ani şi ceva cât am condus partidul, n-am reuşit să implementez o asemenea organizare".

Ciolacu a declarat că mama sa l-a învăţat să îşi trateze la fel toţi colegii, indiferent de etnie sau religie.

"Să ştiţi că am născut în Buzău, unde comunitatea romă este o parte integrantă din viaţa oraşului. Încă din copilărie, la fel ca şi dumneavoastră am fost învăţat de mama mea să-mi tratez toţi colegii, vecinii indiferent de etnie sau religie şi să fiu un om deschis cu cei din jur. Să nu judec oamenii decât prin ochii şi prin mintea şi prin sufletul meu. Acelaşi lucru l-am făcut şi când am fost implicat în administraţia locală, acelaşi lucru l-am făcut şi în familie, transmiţând acest lucru şi fiului meu, care mâine-poimâine va fi medic şi vreau să vă spun că este una dintre cele mai mari mândrii ale mele", a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Ne unesc copiii noştri, ne unesc familiile noastre

Liderul PSD a mai afirmat că s-a săturat ca de 30 de ani românii să fie împărţiţi în funcţie de etnie, de venituri sau de zona din care provin.

"Eu unul m-am săturat de 30 de ani de ură, de împărţirea românilor în funcţie de etnie, în funcţie dacă sunt săraci sau bogaţi, în funcţie dacă sunt la oraş sau în anumit sat, dacă sunt ciuma roşie sau ciuma galbenă, am pierdut 30 de ani în loc să vedem ceea ce ne uneşte. Ne uneşte România, ne unesc copiii noştri, ne unesc familiile noastre, ne unesc interesele noastre ale românilor atât în interiorul ţării cât şi în exteriorul ţării", a mai precizat Marcel Ciolacu.

El a făcut un apel la cei prezenţi ca să îşi determine prietenii din Republica Moldova să o voteze pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale de duminică.

"Duminică vor fi alegeri determinante în Republica Moldova. Şi vreau să fac un apel la dumneavoastră, la prietenii dumneavoastră, la moldovenii de etnie română, romă care locuiesc în Republica Moldova, să meargă la vot şi să voteze cu Maia Sandu, indiferent că doamna Maia Sandu face parte din altă familie politică decât din familia politică social-democrată, Republica Moldova, la fel ca şi noi românii, trebuie să fie în Europa. Nu trebuie să se întoarcă în Rusia. Influenţa Rusiei trebuie să termine şi nu trebuie să ajungă cumva la graniţele României. Eu vă garantez exact cum am făcut şi până acum, România nu va fi atrasă în niciun război", a afirmat preşedintele PSD.

În finalul discursului, Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de unitate

"Nici să mă lungesc, nici să pierd avionul, după cum ştiţi n-am lucrul meu, o să merg cu avionul de linie... Vreau să vă rog un lucru foarte mult. Vreau să vă rog şi eu rog de obicei oamenii care îmi sunt foarte apropiaţi, oamenii în care am încredere şi prietenii. Vreau să vă rog în primul rând, dumneavoastră să fiţi uniţi, dumneavoastră să fiţi uniţi lângă preşedintele dumneavoastră şi împreună să fim uniţi nu pentru un lider politic, să fim uniţi pentru România şi pentru români", a mai declarat Ciolacu, în aplauzele celor prezenţi.

