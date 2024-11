Război total pentru Cotroceni cu zece zile înainte de alegeri. Liderul PNL, Nicolae Ciucă, spune că Marcel Ciolacu îl protejează ca un părinte pe George Simion. Asta după ce șeful Guvernului a declarat că informațiile pe care le are nu confirmă că liderul AUR s-a întâlnit cu spionii Kremlinului. Simion spune că imagini trucate cu inteligența artificială ar putea arunca în aer lupta pentru putere. Între timp, Marcel Ciolacu a anunțat că are acordul Ucrainei pentru a face publice informațiile despre liderul AUR.

Premierul Marcel Ciolacu spune că a primit răspuns scris din Ucraina privind interdicţia lui George Simion în această ţară, el arătând că a primit acceptul părţii ucrainiene să facă public acest document şi cine face o solicitare pe 544 imediat va primi răspunsul.

"Am văzut de câteva zile această presiune de a se afla ce am primit eu în funcţie de prim-ministru, direct sau prin serviciile de intelligence din România, cu privire la interdicţiile din Republica Moldova şi din Ucraina ale lui George Simion. Şi atunci am început demersurile. În Republica Moldova, răspunsul a fost unul foarte simplu, s-au menţinut lucrurile şi măsurile luate acum câţiva ani, parcă era Dodon sau cine era preşedinte, nu cunosc toată istoria, deci nu au dat lucruri suplimentare şi, cu adevărat, din Ucraina mi-a venit un răspuns scris", a spus premierul, potrivit News.ro.

El arată că a pornit toate demersurile.

"Am vorbit colegii mei, am vorbit şi eu direct şi mă bucur să vă anunţ că, din acest moment - pentru că totuşi consider că nu e un document care trebuie pus pe site-ul Guvernului României - din acest moment, cine va face solicitare pe 544, imediat va primi răspunsul cu documentul în copie primit de la autorităţile din Ucraina", a precizat premierul Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă vor fi desecretizate documentele, Ciolacu a răspuns că nu e din nimic desecretizat

"În acest moment, am acceptul părţii ucrainiene să fac public acest document, explicând contextul şi presiunea publică. Aţi făcut solicitare pe 544, nu mie, la Cancelaria primului ministru, la Guvernul României, nu cunosc procedurile exacte, imediat veţi primi răspunsul", a mai spus Ciolacu.

"Suntem în campanie, nu vreau să-i răspund domnului Ciucă. Presupun că aici este miezul, să aflăm adevărul din Ucraina. Răspunsul. Vreţi să ştiţi adevărul? Faceţi solicitare pe 544 şi eu vă dau scrisoarea venită din Ucraina, în ceea ce îl priveşte pe domnul Simion", a completat şeful Executivului.

"Nu vor apărea aceste imagini decât dacă sunt falsificate prin intermediul inteligenței artificiale. Faptul că unii vor să reîncălzească o ciorbă de acum doi ani fără să vină cu probe nu înseamnă că au apărut niște probe între timp", a declarat George Simion, preşedinte AUR.

George Simion susține că nu s-a întâlnit cu niciun agent rus și insistă că nu a fost în Cernăuți în 2011-2012

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, susţine că George Simion a avut mai multe întâlniri, la Chișinău și Cernăuți, cu diverşi agenţi ai serviciilor secrete din Federația Rusă.

"Eu am citit nota informativă despre un eveniment. Despre o întâlnire. Unul dintre conducătorii instituțiilor de intelligence din Ucraina, un general care a confirmat că i-a fost raportată o întâlnire a lui George Simion cu anumiți reprezentanți FSB la Cernăuți", a declarat Anatol Șalaru.

"Nu am fost niciodată la Cernăuți în 2011 și 2012. Susține că m-am văzut cu ideologul Partidului Comunist, Marc Tcaciuc. Eu nu m-am văzut cu Marc Tcaciuc niciodată în viața mea", a replicat Simion.

În plus, liderul AUR sustine că Viorel Hrebenciuc a reluat negocierile cu Gigi Becali. "A avut loc o discuție și acum două zile. Domnul Hrebenciuc îi zice domnului Becali că voi intra cu siguranță în Turul II, iar domnul Becali îi spune că îl va bate pe Ciolacu vostru în Turul II. Nu minte domnul Becali. Domnul Becali spune adevărul", a spus Simion.

George Simion și Gigi Becali candidează împreună pe listele AUR pentru un loc de deputat în Capitală.

