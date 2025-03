Crin Antonescu îndeamnă la pragmatism, după întâlnirea Zelenski - Trump: "Încă un an de război este prea mult pentru noi"

Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la președinție, Crin Antonescu, a transmis, pe Facebook, despre tensiunile dintre Ucraina şi SUA, în urma vizitei lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, că în mod conjunctural, pe fondul războiului, am sprijinit și vom sprijini Ucraina şi am fost buni vecini, dar partenerul nostru în această discuție este administrația Trump.

Antonescu mai spune că încă un an de război este prea mult pentru noi.

Mesajul a fost publicat pe rețelele de socializare.

"Ochii la minge. Când plouă cu declarații, trebuie să ne uităm la fapte.

1. Președintele Trump nu îl lasă pe Putin să facă ce vrea. E o teză falsă. Președintele Trump își respectă angajamentul față de România, iar asta se vede în noile investiții pe care Statele Unite le vor face la scutul de la Deveselu.

2. Negocierile dintre partea americană și cea ucraineană sunt mai mult decât ceea ce se vede în câteva minute filmate ieri, iar acestea ne vizează direct prin prisma faptului că avem nevoie de pace la granițe. Acesta este interesul primordial al României.

3. E momentul perfect ca Europa să arate că este puternică. E nevoie de găsirea unor punți comune cu partea americană pentru asigurarea unei păci durabile".

De aceea, Crin Antonescu îndeamnă la pragmatism. "Partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump. Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune", a conchis Crin Antonescu.

Zelenski - Trump, confruntare dezastruoasă în Biroul Oval

Preşedintele ucrainean a sosit vineri la Casa Albă pentru convorbiri cu Donald Trump şi semnarea unui acord privind exploatarea mineralelor ucrainene. Întâlnirea lui Volodimir Zelenski din Biroul Oval a început aparent sub bune auspicii, dar s-a transformat într-un schimb de replici tensionat, cu Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, pe de o parte, și liderul ucrainean, de cealaltă parte, chiar dacă presa era de faţă. Vicepreşedintele Vance l-a întrebat, nervos, pe Zelenski "ai spus vreodată mulţumesc?", iar Donald Trump l-a acuzat că se "joacă cu Al Treilea Război Mondial", ambii acuzându-l pe liderul ucrainean de comportament "nerespectuos".

Venit la Washington pentru a semna un acord privind mineralele, Zelenski a plecat de la Casa Albă fără a parafa niciun acord. Casa Albă a confirmat, de altfel, că niciun document oficial nu a fost semnat la finalul acestei întrevederi. Mai mult, conferinţa de presă obişnuită la astfel de evenimente a fost anulată imediat ce discuţia dintre cei doi şefi se stat s-a încheiat. Ulterior, Donald Trump a postat pe reţeaua sa de socializare, Truth Social, un mesaj care sintetizează discuţia tumultoasă: "Zelenski să se întoarcă atunci când e pregătit de pace".

"Am avut o întâlnire foarte importantă la Casa Albă. Am învăţat multe lucruri pe care altfel nu le-aş fi putut înţelege fără o asemenea conversaţie. Am stabilit că preşedintele Zelenski nu este pregătit pentru pace, dacă America nu este implicată. Simte că implicarea noastră îi oferă un avantaj în negocieri. Eu nu sunt interesat de niciun avantaj. Vreau pace. Preşedintele Zelenski se poate întoarce când va fi pregătit pentru pace", a transmis liderul de la Casa Albă.

La aproximativ o oră de la încheirea discuţiei cu Donald Trump, Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe contul său de X în care mulţumeşte Statelor Unite pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul războiului. "Mulţumesc America, mulţumesc pentru ajutor, mulţumesc pentru această vizită. Mulţumesc domnule preşedinte Donald Trump, mulţumesc Congresului şi poporului american. Ucraina are nevoie de o pace justă şi durabilă, iar noi lucrăm pentru a îndeplini acest obiectiv", a fost mesajul postat de Volodimir Zelenski pe contul său de X.

