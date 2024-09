O porţiune de 360 de metri, roasă zilnic de Dâmboviţa, abia mai susţine Piaţa Unirii, arată primele imagini obţinute de sub planşeu săptămâna trecută. Armăturile sunt corodate de infiltraţii şi deformate iar mai mulţi piloni de susţinere au crăpat. Aici, cursul râului este direcţionat sub pasajul rutier, iar pe sub Dâmboviţa trec tunelurile de metrou. O prăbuşire ar produce o catastrofă de proporţii, spun experţii.

Până în decembrie, şantierul nu va crea haos în trafic

Prefectul Capitalei cere consolidări în regim de urgenţă, care trebuie aprobate de primarul general. Nicuşor Dan susţine, însă, că nu sunt întrunite condiţiile pentru a-şi da avizul. "Dacă în expertiză scrie pericol public, atunci dai o autorizaţie în regim de urgenţă fără avize. Pentru noi nu scrie scrie nicăieri pericol public, deci aşteptăm avizele ca să dăm autorizaţie", a declarat Nicuşor Dan, primarul Capitalei. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a încercat astăzi să accelereze începerea lucrărilor. A emis o hotărâre în care scrie negru pe alb că planşeul de la Unirii se poate prăbuşi oricând. Decizia nu îl poate obliga, însă, pe Nicuşor Dan să emită autorizaţia de urgenţă, deşi prefectul spune altceva.

Vezi și

"În anumite situaţii se pot emite autorizaţii în regim de urgenţă, deci practic hotărârea noastră întăreşte acest lucru", a declarat Mihai Mugur Toader, prefectul Capitalei. "Primarul general nu doreşte să emită autorizaţie de construire pentru că lipsesc două avize. Avizul de la ALPAB şi avizul de la comisia tehnica de circulaţie. Vom ajunge într-un timp scurt, în acest ritm, să cadă oraşul peste noi", a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4. Lucrările în valoare de peste un miliard de lei trebuie să înceapă urgent, pledează şi directorul departamentului pentru situaţii de urgenţă de la Apele Române - dacă Dâmboviţa creşte din cauza ploilor abundente, puhoaiele pot distruge planşeul degradat. Iar zona ar fi calamitată.

"Un coşmar total din punct de vedere al circulaţiei, deci totul va fi oprit în perioada respectivă. Pe cuva Dâmboviţei a fost proiectat un debit de 90 de metri cubi pe secundă. Practic noi acum avem jumătate din debitul pe care-l putem tranzita pe partea cealaltă. Este o gâtuire clar în zona Unirii", a declarat Sorin Rândaşu, director Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă Apele Române. După obţinerea avizelor, lucrările de refacere vor începe din centrul Pieţei Unirii, în zona parcului, şi vor continua spre fântânile arteziene. Până în decembrie, şantierul nu va crea haos în trafic. Problemele vor apărea la începutul anului viitor, când vor fi impuse restricţii ample. Lucrările de la planşeul şi pasajul Unirii vor costa peste un miliard de lei.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Cheltuiţi mai mult din bugetul familiei pentru produsele pentru copii decât pentru alte articole esenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰