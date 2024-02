Dosarul Roșia Montană: Cioloș îi cere lui Ciolacu să publice integral decizia Tribunalului internaţional

"Există riscul ca premierul Marcel Ciolacu, consiliat de Victor Ponta, să încerce să ascundă opiniei publice responsabilii pentru prejudiciul adus statului român în procesul cu Roşia Montană Gold Corporation. Compania minieră a dat în judecată statul român după ce Victor Ponta a promis în 2013 eliberarea avizelor necesare exploatării, iar apoi majoritatea PSD - PNL, speriată de reacţia publică, a trântit în Parlament proiectul", a susţinut fostul premier, potrivit unui comunicat de presă.

El a precizat că, împreună cu colegi europarlamentari, parlamentari şi activişti civici, a transmis o solicitare oficială în care cere punerea la dispoziţia semnatarilor şi a publicului a tuturor informaţiilor deţinute privitoare la Cazul Nr. ARB/15/31 din cadrul International Centre for Settlement of Investment Disputes (Gabriel Resources Ltd. and Gabriel Resources (Jersey) v. România), în special apărările formulate de către statului român, precum şi a Deciziei instanţei arbitrale, în integralitatea sa.

Semnatarii mai cer punerea la dispoziţie a corespondenţei primite de la ICSID, în special cea cu privire cererea de publicare integrală a motivării deciziei, precum şi răspunsul Guvernul României, într-o formă din care să reiasă "în clar" semnatarul răspunsului, transmite Agerpres.

Dacian Cioloș amenință că ascunderea informațiilor ar putea aduce un dosar penal

"Toate aceste informaţii prezintă un deosebit interes public având în vedere prejudiciul major produs statului român drept efect al deciziei menţionate ca urmare a aprobării în 2013 de către Guvernul României, condus de premierul Victor-Viorel Ponta, a proiectului de dezvoltare de la Roşia Montană. Îl informez pe Marcel Ciolacu că ascunderea informaţiilor solicitate poate influenţa eventuala răspundere penală a semnatarilor contractului şi, în cazul nesoluţionării legale şi în termen a cererii, ne rezervăm dreptul de a ne adresa organelor competente, conform competenţei administrative şi, respectiv, penale", a mai transmis Cioloş.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, săptămâna trecută, că Guvernul se aşteaptă ca pe 10 februarie să vină o decizie definitivă în cauza privind Roşia Montană şi este pregătit pentru discuţii, dacă statul român va fi obligat la despăgubiri, subliniind că vor fi prezentate public toate documentele din care reiese cine a greşit din partea română în acest proces.

