Elena Lasconi: "Îl încurajez şi pe Nicuşor Dan să candideze şi poate că în turul II, de ce nu, să ajungem amândoi"

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat miercuri, după discuţia cu Nicuşor Dan privind prezidenţialele, că USR este pregătit să înceapă campania de semnături şi că a vorbit cu foarte mulţi colegi şi cu membrii din Biroul Naţional şi sunt pregătiţi de campanie. Primarul Capitalei a anunţat la rândul lui, după întâlnire, că nu se va retrage din cursa pentru alegerile prezidenţiale.

Elena Lasconi a declarat că a vorbit cu primarul Capitalei despre faptul că o îngrijorează majoritatea de la Consiliul General. ”L-am rugat că dacă vede derapaje sau potenţiale abuzuri să acţioneze, nu să stea spectator. De asemenea, i-am spus că în această campanie eu nu mă dezic de declaraţiile pe care le-am făcut, referitoare la Nicuşor Dan. Este un om pe care îl respect. Izolaţioniştii nu sunt soluţia pentru România, aşa cum cred cu toată fiinţa mea că nici aşa zisul candidat al forţelor pro-europene, Crin Antonescu, nu este o soluţie pentru România”, a subliniat Lasconi.

”Poate că aţi uitat, eu nu, aduceţi-vă aminte de lovitura de stat din 2012, aduceţi-vă aminte când acest om, împreună cu Victor Ponta au avut puterea şi au călcat în picioare instituţiile statului. Aşa că, pentru că iubesc ţara asta şi pentru că iubesc democraţia, eu încurajez oamenii de bună credinţă din ţara asta să intre în politică, să facă politică şi da, îl încurajez şi pe Nicuşor Dan să o facă şi poate că în turul doi, de ce să nu ajungem amândoi şi să fie o întrecere, ca să spun aşa, corectă”, a mai arătat ea.

Elena Lasconi, decisă să rămână în cursă

Elena Lasconi a subliniat că ”USR este pregătit să înceapă campania de semnături, deşi ar trebui amendată ordonanţa şi ar trebui luate în considerare semnăturile care deja sunt în arhive, care deja au fost predate încă din vara anului trecut”.

”Noi suntem pregătiţi, colegii mei abia aşteaptă, am vorbit cu foarte mulţi colegi de-a ei mei şi cu membrii din Biroul Naţional. Suntem pregătiţi de campanie. Să nu uităm că a fost o campanie foarte grea, într-un context foarte greu, iar decenţa şi responsabilitatea mă determină să merg în continuare pentru că în saci există peste 1.700.000 de buletine care au pus stampila în dreptul numelui meu. (..) Poate că mulţi dintre români nu m-au plăcut neapărat pe mine, dar au considerat că sunt o opţiune mai bună decât ceilalţi contracandidaţi. Poate că mulţi au votat tactic şi vreau să le mulţumesc şi cred că, într-un fel, am răsplătit încrederea acordată prin vot , pentru că am ajuns în turul 2. Deci concluzia e că am vorbit şi continuăm să o facem, pentru că ne respectăm funcţiile”, a declarat Elena Lasconi.

Preşedinta USR a menţionat că ea este preşedinte de partid parlamentar iar Nicuşor Dan este primarul Capitalei şi ”vor trebui trecute un pachet de legi după referendumul care a avut loc în Bucureşti, iar pentru toate astea Nicuşor Dan are nevoie de susţinere”.

”Nu mai putem să vorbim de candidatul independent pentru că întotdeauna ai nevoie de susţinere ca să treci proiectele importante pentru comunităţi. Cel mai important lucru este să vorbim despre români şi despre planurile pe care le avem pentru România. Eu ştiu ce-mi doresc să fac pentru România şi continui să lupt”, a spus ea.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat miercuri, după întâlnirea cu preşedinta USR, Elena Lasconi, că a spus încă din urmă cu o zi că nu sunt mari aşteptări pentru această discuţie, pentru că nu s-au finalizat sondajele. Primarul a mai spus că decizia lui este de a rămâne în cursă, arătând că a văzut situaţia României, s-a gândit dacă este sau nu util în această poziţie, pentru schimbările de care România are nevoie şi s-a confirmat cu un sondaj, astfel încât să nu încurce.

