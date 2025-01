"Am avut o discuţie cu privire la alegerile prezidenţiale, să nu aveţi mari aşteptări pentru această discuţie. Am discutat şi despre sondaje. Este o decizie pe care am luat-o după ce am văzut sondajele, discuţia este cun să optimizăm, am văzut situaţia României, m-am gândit dacă sunt potrivit şi m-am confirmat cu un sondaj, astfel încât să nu încurc", a declarat Nicuşor Dan, la ieşirea de la negocieri.

Rămâne în cursă, indiferent de alegerea Elenei Lasconi

Primarul Capitalei a ţinut să precizeze că rămâne în cursă chiar dacă Elena Lasconi nu se va retrage.

"Noi avem alegeri în două tururi şi în acest moment este foarte puţin probabil ca în turul doi să fie doi candidaţi izolaţionişti. În această ecuaţie în care suntem, e liber pentru candidatura pro-occidentală. Există riscul să nu intrăm niciunul.

Toată lumea face sondaje în momentul acesta. Eu vorbesc pentru mine. Voi rămâne în cursă, chiar dacă Elena Lasconi nu se retrage", a mai spus primarul Capitalei.

