Fechet, după ce toată România a fost sub coduri: "Am trecut cu bine acest ciclon. Prognoza ANM părea mai gravă decât ce s-a întâmplat în realitate"

Peste 6.000 de oameni din patru judeţe au fost evacuaţi preventiv duminică, 29 septembrie. Peste 110 şcoli sunt închise luni, 30 septembrie. Pentru unii, măsurile par exagerate, însă oficialii spun că situaţia din teren a arătat mult mai bine după trecerea furtunii decât arăta pe hârtie, înainte de schimbările de temperatură.

Fechet: "Putem spune că am trecut cu bine acest ciclon"

"Prognoza meteo a fost una care, cel puțin într-o primă fază, părea mai gravă decât ceea ce s-a întâmplat în realitate. Din datele pe care le-am primit în această dimineață, am văzut că nu au fost depășite acele valori maxime. Am avut în foarte multe județe sub cod portocaliu precipitații peste 60 de litri spre 70 de litri, ceea ce, spun eu, că e o cifră apropiată de ceea ce a fost preconizat și mă bucur să constat că situația a fost mai mai bună decât ne așteptam. Alternativă ar fi fost să ne confruntăm cu o situație mai gravă, lucru care ne-ar fi pus în dificultate și în acest episod", a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului, la Digi24.

Ministrul se declară mulţumit de modul în care au acţionat autorităţile şi de măsurile preventive luate. "Putem spune că am trecut cu bine acest ciclon. Vremea a fost foarte proastă în ultimele 24h sau mai mult în multe județe din România. Personal, ieri cred că am călătorit mai bine de 1.400 km în vreo șase-șapte județe, tocmai pentru a mă asigura că toți colegii mei hidrologi, cei de la Apele Române, împreună cu pompierii sau cu reprezentații Departamentului pentru Situații de Urgență, cu voluntari și cu autorități publice locale, toată lumea a fost în teren, toată lumea s-a asigurat că nu avem probleme pe care să nu le putem gestiona", a mai precizat Mircea Fechet.

