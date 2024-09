Rând pe rând oamenii din localităţile din judeţul Galaţi, distruse de viitură acum două săptămâni, au fost duşi de jandarmi în sala de sport din Slobozia Conachi.

"Nu mai pot nici să mai plâng de atâta supărare. Inundaţii, domne! Ne-a nenorocit cu inundaţiile. A treia oară. Doi metri şi jumătate apa. Tot s-a stricat", spune o bătrână.

"Stăm şi noi ca să nu ne plouă şi nu mai stăm cu gândul că vine şi ne ia apa. Stăm aici. Asta este! Ce să facem? A fost apa cât casa. Nu am telefonul ca să vă arăt poze, să vedeţi", spune un localnic.

Evacuați din calea apelor

Cu ochii în lacrimi, chiar şi departe de pericol, oamenii nu au pus geană pe geană întreagă noapte. Retrăiesc cu spaimă nenorocirea care s-a abătut asupra lor.

"A stricat tot în casă, pereţii crăpaţi, până deasupra capului. Pentru în seara asta, să dea Dumnezeu să nu vină apa, să mă duc acasă". "Noi nici nu a vrut să plecăm de acasă. Eu am pregătit pentru copii şi pentru mama soacră să ne adăpostim în pod şi nu ne-au dat voie. Am sperat că nu mai vine, după două săptămâni, să te aştepţi să mai vină încă una, nu voiam. Noi am lăsat animale, ce ne-a mai rămas din tura trecută, ce am salvat, că s-a băgat mama până aici. Noi nici nu am terminat de scos mâlul, nu am terminat nimic de făcut", spun localnicii.

În centrul de comandă de la Slobozia Conachi autorităţile monitorizează în timp real evoluţia şi traseul furtunii.

Furtuna a făcut probleme, de altfel, în toată ţara. În Sectorul 6 al Capitalei o stradă s-a surpat. Autorităţile s-au mobilizat abia după ce prima maşină a rămas cu roţile înţepenite în groapa de aproximativ 40 de centimetri adâncime. Au acoperit golurile, au semnalizat corespunzător zona, şi au restricţionat circulaţia rutieră.

Iar în judeţul Botoşani, mai multe drumuri au fost blocate de copacii puşi la pământ de vijelie.

Autorităţile din Galaţi s-au mobilizat cu câteva ore înainte de instalarea codului roşu de furtuni. Pentru a preveni alte tragedii, autorităţile au scos pe străzi artileria grea: buldozere, excavatoare, autospeciale de pompieri.

Cu inima cât un purice de teama unei noi viituri

"Stau cu inima la gât, că vine alta. Abia am muncit două săpt să scotem mâlul din casă, eu mor dacă mai vine apa incă o dată". "Am scos mâlul, uitaţi, ce să mai facem. Nu ne-a rămas nimic", spun localnicii.

Oamenii din 23 de localităţi au primit ordin de evacuare. Vor, nu vor a trebuit urgent să plece.

"Evacuarea populaţiei din zonele care sunt limitrofe apei şi cele vulnerabile, plus persoanele care nu pot să se deplaseze", a declarat Raed Arafat, șeful DSU.

"Mai iau câteva haine şi plec! Pe acolo a intrat apa. Ia uite iar RoAlert". "Hai, ce am putut! Măcar să ne schimbăm!" "Eu nu înţeleg de ce autorităţile de 11 ani de zile se ştie că zona asta e inundabilă şi nu s-a făcut absolut nimic! Câţi oameni trebuie să mai moară?", spun localnicii evacuați.

Şi pe străzile din localitatea vecină, în Slobozia Conachi, oamenii tremură de frică.

"Dar cu ce o mai veni? Că ne-a distrus tot! Rămânem acasă pentru că nu avem unde să ne ducem", spune o localnică.

Cine nu vrea să plece, e scos cu forţa. "Când vine, aşa să rămână! Pe cuvânt de onoare!Vine apa mare de data asta! Eu am dat totul afară, nu mai am nimic", spune un localnic.

"Care nu vor, vor fi evacuaţi cu armata, jandarmeria şi responsabili din primărie. Toată lumea trebuie să înţeleagă foarte clar", a declarat Emil Dragomir, primar Slobozia Conachi.

De această dată, autorităţile iau măsuri drastice. O şosea din Slobozia Conachi va fi distrusă, se va face o breşă de 10 metri pe acest drum in speranţa că nu vor mai fi inundate atat de multe case ca la inundatiile din urmă cu două săptămâni.

"Sunt puţin mai îngrijorată decât eram în 14-15, atunci, pentru că acum situaţia este destul de gravă: diguri rupte, nu avem făcute decomaltările pentru că nu s-a putut intra cu utilajele", a declarat Andreea Naggar, prefect Galați.

98 de şcoli din Galati vor fi închise astăzi. Sunt zeci de râuri în toată ţara care ameninţă să rupă barajele şi să inunde localităţi. Jumătate de ţară este sub atenţionare de cod portocaliu până în această dimineaţă. în plus este așteptată și viitura pe Dunăre, care se va suprapune cu ploile torențiale

"Toată lumea e alertată, toți prefecții, toți primarii, toate persoanele care nu se pot evacua în siguranță sunt cunoscute, sperăm să depășim cu bine", a declarat Ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Temperaturi scăzute

Şi în Vaslui, viiturile ameninţă să lovească a doua oară într-o singură lună. Oamenii şi-au urcat în căruţe şi maşini ce au avut mai de preţ - saltele, frigidere, haine.

"Nu mai suntem oameni, nici nu ne-am revenit, când ne gândim ca o să vină. Suntem îngrijoraţi foarte tare. Ce să facem, unde să ne ducem din calea apei?", spun localnicii.

Nouă mii de pompieri sunt pregătiți să intervină pentru salvarea oamenilor.

În Teleorman, la Islaz, unde se varsă Oltul în Dunăre, digul poate oricând să cedeze. Cu toate astea oamenii ignoră pericolul, dar si autorităţile care le cer sa evacueze zona.

"Ce să facem. Iarbă nu mai avem să le ţinem, nu mai ştim ce să facem. Nu mai avem nimic", spune un cioban.

La îndemnul Patriarhiei, au bătut clopotele în toată ţara pentru dispersarea norilor. S-au făcut rugăciuni si la nivel înalt. preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a mers special la mănăstirea Polovragi.

Pe lângă ploi, va fi si destul de rece în aproape toată ţara. Pe Transfăgărăşan şi la staţia Meteo Iezer, din munţii Rodnei, a nins deja.

"Temperaturile vor scădea destul de mult. De mâine ne aşteptăm ca scăderea să se resimtă şi în zona Capitalei. Vom ajunge la maxime de până la 18 grade", a declarat Oana Păduraru, meteorolog ANM.

Până la miezul nopţii au fost evacuate peste 5000 de persoane, din judeţele Galaţi, Vaslui, Braşov şi Argeş.

