"Sunt nevinovat, mi-am făcut doar meseria de medic", a declarat Nelu Tătaru.

Sigur pe el şi cu un discurs ferm. Aşa a ieşit fostul ministru al Sănătăţii, după aproape două ore, din sediul DNA Iaşi.

"Nu am văzut probe. Nu am condiţionat şi nu am cerut niciodată în actul medical", a mai spus Tătaru.

Ridicat de la spital

Procurorii DNA îl contrazic. L-au ridicat azi de dimineaţă de la spitalul din Huşi, unde revenise ca medic chirurg după ce şi-a încheiat mandatul la minister. Era în vizită la pacienţi. Anchetatorii îl acuză că, în trei luni, ar fi luat mită de cel puţin 57 de ori de la pacienţii sau rudele lor. Sume cuprinse între 100 şi 500 de lei, ouă sau carne.

"Ar trebui să ne punem întrebarea: De ce nu a existat un flagrant? Aş vrea să vedem dacă sunt acele probe video", a mai spus Tătaru.

Nelu Tătaru ar fi fost supravegheat tehnic de procurori, conform surselor Observator. În mod ironic, în urmă cu 5 zile, fostul ministru publica pe contul său de Facebook un dialog cu un prieten care l-ar fi întrebat de ce muncește atât de mult, iar el ar fi răspuns că "pentru pacienți, nu pentru bani".

Deşi a fost adus la sediul DNA Iaşi, Nelu Tătaru a fost doar informat despre faptul că are calitatea de suspect. Fiindcă este demnitar, beneficiază de imunitate. Aşadar, nu a putut fi nici reţinut şi nici nu se pot face percheziţii domiciliare în cazul său până când colegii săi din Camera Deputaţilor nu votează pentru ridicarea imunităţii.

Mărturiile pacienţilor în cazul Nelu Tătaru

Percheziții s-au făcut doar la spital şi la sediul farmaciei pe care o deţine soţia acestuia, la doi paşi de unitatea medicală, unde erau trimişi pacienţii, spun surse din anchetă.

"Se vorbeşte de persoane nespecificate şi despre sume care de asemenea nu sunt specificate. Nu ni s-au arâtat niciun fel de probe", a declarat avocata Sandra Grădinaru.

Surse Observator spun că peste 100 de martori ar urma să dea explicaţii în dosar.

"Pe sora mea au chemat-o, au luat-o de acasă. au speriat-o foarte tare. Că a dat domnului doctor o sumă de bani". "Mi-a operat băiatul. O mică atenţie i-am dat, nu i-a refuzat, i-am pus pe măsuţă şi am ieşit din cabinet". "Domnul doctor nu cere, doar dacă vrea cineva. De la muncă m-au adus aici. Sunt suspect pentru dare de mită ... 150 de lei", spun oamenii.

"Sunt veşti care ne cutremură, şi pentru că există prezumţia acelei fapte şi pentru că persoana este absolut remarcabilă", a declarat Gheorghe Borceanu, vice Colegiul Medicilor.

După acuzaţii, Biroul Permanent Național al PNL l-a executat rapid. A fost retras imediat din toate pozițile și funcțiile - preşedinte al PNL Vaslui, deputat şi preşedinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor. În plus, Nelu Tătaru deschidea lista liberalilor pentru Camera Deputaţilor la Vaslui, la alegerile parlamentare din 1 decembrie.

"La propunerea mea a fost eliberat din funcţia de preşedinte de filială. Nu are cum să mai rămână candidat", a declarat Nicolae Ciucă.

"Nu au existat niciodată suspiciuni că doctorul Tătaru n ar fi corect, un chirurg apreciat şi care făcea operaţii reuşite. L-am verificat. D-asta l-am şi numit ministru", a declarat Orban.

Pacienţii au păreri împărţite. "Nu i-a băgat mâna în buzunar, i-a dat omul că a vrut. Dacă eu îţi dau 10 ouă, tu nu le iei?" "Ceva cred că există dacă s-a ajuns până acolo, ceva s-a întâmplat...Politica l-a schimbat", spun pacienţii.

Fost ministru al Sănătăţii în perioada martie – decembrie 2020, Tătaru are două apartamente în Bucureşti şi Iaşi şi peste 1,5 milioane de lei în conturi. Ca deputat, primeşte un salariu de 12 mii de lei pe lună. La asemenea venituri, "atenţiile" nu s-ar justifica. Doar că lucrurile ţin şi de mentalitate.

"În cazul chirurgilor mai ales, oamenii fac asta ca să-şi estimeze şansele de a-şi reveni. Cu reforma din 2018, cu creşterea salariilor, n-a mai exista această nevoie de plăţi informale", a adeclarat Marius Wamsiedel, sociolog.

Alţi şase foşti miniştri ai Sănătăţii au ajuns de alungul timpului la DNA. Dintre ei, Sorina Pintea a fost condamată în aprilie anul acesta, la 3 ani şi 6 luni cu executare, pentru mită. Sentința nu este definitivă.

