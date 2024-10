"Eu sunt nevinovat, nu am văzut probe, nu am condiționat și nu am cerut niciodată în actul medical. Las justiția să își facă cercetările și apoi să vedem ce va fi. Din punctul meu de vedere trebuie să ne punem întrebarea de ce nu a fost un flagrant? Chiar dacă în acest moment la Spitalul Huși eu sunt angajat doar 8 ore, stau peste 60-70 de ore. Din timpul meu, pentru pacienții meu am făcut aceste lucruri", a declarat Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru, demis de la conducerea PNL Vaslui

Un lucru este cert: în urma scandalului, conducerea PNL a decis să-l demită pe Tătaru din toate funcţiile politice.

Surse spun că anchetatori ar putea să ceară ridicarea imunității, ținând cont de faptul că Nelu Tătaru este demnitar. În acest moment nu s-au putut face percheziții la domiciliul acestuia și nici nu poate fi luată o măsură cum ar fi cea a reținerii.

Tătaru a fost informat la sediul DNA Iași, unde a petrecut o oră și jumătate, că este suspect într-un dosar de luare de mită în formă continuată. Sunt așteptați pe parcursul zilei mai mulți pacienți, se vorbește despre 100 de persoane, dar și colegi de la Spitalul Huși, acolo unde Nelu Tătaru este chirurg.

S-au făcut percheziții la unitatea medicală, dar și la farmacia pe care o deține soția fostului ministru al Sănătății. Acesta este în prezent deputat și era pe liste pentru alegerile din această toamnă.

Nelu Tătaru susține că nu există probe împotriva sa, că nu există un denunț, dar surse din anchetă spun că ar fi probe video cu privire la momentul în care lua mită de la pacienți: sursele spun că ar fi peste 100 de acte materiale, și nu doar bani, ci și ouă sau carne de pasăre.

Tătaru, pe Facebook: Nelu, tu pentru ce munceşti atât la spital? Cum, nu pentru bani?

În urmă cu cinci zile, Nelu Tătaru avea pe Facebook următoarea postare: "Nelu, tu pentru ce munceşti atât la spital?", mă întreabă o cunoştinţă. "Pentru pacienţi", îi răspund. "Cum, nu pentru bani?", mă întreabă. "NU", i-am raspuns. În multe domenii de activitate, mulţi oameni muncesc doar pentru partea financiară sau recunoaştere. Alţii, la fel de mulţi, muncesc pentru că le place ceea ce fac. Unii, nu ştiu câţi, merg la muncă pentru că le place să răspundă la provocări, unele chiar riscante. Eu fac tot ce îmi stă în putinţă pentru viaţa şi sănătatea pacienţilor mei! Aceasta este misiunea mea! Aşadar, cei care aveţi bucuria de a face în fiecare zi câte ceva bun vă spun că vă admir pentru ceea ce faceţi.

