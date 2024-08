Iohannis, întrebat dacă ar accepta să fie premier: "Nu are rost să discutăm până pe 21 decembrie. Vom vedea atunci"

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Chişinău, că îşi doreşte să îşi ducă la bun sfârşit mandatul de şef al statului în aceste ultime luni rămase şi să menţină România pe parcursul ei, iar ce va face după momentul 21 decembrie nu are relevanţă, informează Agerpres.

Şeful statului a răspuns astfel la întrebarea adresată de un jurnalist dacă ar accepta funcţia de premier al României în cazul în care îi va fi propusă de viitorul preşedinte care urmează a fi ales.

Klaus Iohannis: "Nu este relevantă persoana mea după încheierea mandatului"

"Eu îmi doresc să duc mandatul pe care l-am primit de la români la bun sfârşit şi, după cum se vede cu ochiul liber, sfârşitul acestui mandat nu este unul nici liniştit, nici cu prea multe certitudini decât cele pe care le-am construit împreună. Parcursul european, parcursul euroatlantic al României nu mai sunt puse sub semnul întrebării de nimeni şi cred că la această atitudine am participat un pic mai mult, dar, sigur, lucrurile au un început şi după un timp au un final. Eu îmi doresc să reuşesc să menţin în aceste puţine luni care mi-au rămas România pe parcursul ei. Îmi doresc să menţin instituţiile statului pe o linie clară, transparentă şi îmi doresc tare mult ca alegerile să decurgă într-un mod foarte bine organizat şi rezultatele să fie foarte clare. Nu cred că este relevantă persoana mea după încheierea mandatului şi nu cred că are vreo valoare publică să discutăm acum despre ce voi face eu sau nu voi face eu după 21 decembrie. Vom vedea atunci", a spus preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului efectuează, sâmbătă, o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia preşedintei Maia Sandu, care are loc inclusiv în contextul în care, la această dată, România şi Republica Moldova sărbătoresc Ziua Limbii Române.

