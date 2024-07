Iohannis, la summitul NATO: Dorinţa noastră este să primim un alt sistem Patriot la schimb în locul celui donat Ucrainei

"Sprijinim Ucraina, sprijinim Republica Moldova, donăm Patriot - pentru că putem şi pentru că considerăm că aşa este corect. România s-a transformat dintr-un stat care s-a rugat să primească ajutor de orice fel într-un stat care are forţa, energia şi capacităţile să exporte securitate în întreaga regiune. România a devenit mai sigură, mai puternică şi mai implicată, în special în ultimii 10 ani. Pretenţia noastră e, ca atunci când donăm sisteme de mare capacitate, gen Patriot, să fim recompensaţi rezonabil", a declarat Iohannis într-un briefing de presă pentru jurnalişti români.

"În CSAT am discutat acum câteva zile in extenso această chestiune şi am dat un mandat ministrului apărării şi se negociază, iar dorinţa noastră este să primim un alt sistem Patriot la schimb, sigur, nu mâine, dar într-un viitor relativ apropiat. Dar cred că vom obţine şi sisteme care vor fi livrate mai repede care să compenseze donarea acestui sistem Patriot", a mai explicat preşedintele român.

România va semna un acord de securitate bilateral cu Ucraina

România va semna joi dimineaţă un acord de securitate bilateral cu Ucraina, a anunţat miercuri, la Washington, preşedintele României, Klaus Iohannis. "Vom semna mâine dimineaţă acordul de securitate între România şi Ucraina. Astfel, ne alăturăm celorlalţi aliaţi care au semnat acest tip de document bilateral cu Ucraina", a explicat Iohannis, care participă la summitul aniversar al NATO din capitala SUA.

Iohannis a menţionat că România acordă în acest context o importanţă deosebită Republicii Moldova şi că "Republica Moldova este reflectată în declaraţia finală" a NATO. "Am început să discutăm importanţa mobilităţii militare şi iată că aici, la Washington, România se va alătura unui coridor de mobilitate militară împreună cu Bulgaria şi Grecia. Este o iniţiativă care ne aparţine", a mai precizat Iohannis.

Rusia, "cel mai mare risc pentru securitatea europeană şi euroatlantică"

Rusia rămâne cel mai mare risc pentru securitatea europeană şi euroatlantică, iar în faţa atacurilor Rusiei, NATO trebuie să fie pregătită să se apere, a declarat miercuri preşedintele Klaus Iohannis, la Washington.

"Unitatea şi solidaritatea reprezintă clar avantajul nostru strategic şi s-a văzut în anii de când a început agresiunea rusă împotriva Ucrainei foarte clar acest lucru", a adăugat preşedintele român. Iohannis a mai spus că "România şi cetăţenii săi beneficiază de cea mai importantă garanţie de securitate din toate timpurile".

