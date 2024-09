Ghinion pentru Klaus Iohannis la final de mandat. Curtea Supremă a decis ca preşedintele să rămână fără două case din Sibiu, care vor trece în patrimoniul statului, şi, în plus, trebuie să dea înapoi chiria încasată, în valoare de 260.000 de euro. Conform declaraţiei de avere, preşedintele nu poate plăti suma şi riscă să fie executat silit - o premieră în istoria României. Iohannis rămâne însă cu alte patru case.

Familia președintelui Klaus Iohannis pierde definitiv două imobile din Sibiu. Este decizia anunţată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Proprietatea pierdută astăzi de familia prezidenţială, un imobili care a aparţinut soţiei preşedintelui, Carmen Iohannis, se află în zona centrală a oraşului şi deblochează un alt litigiu din 2015, un spaţiu comercial care a deservit timp de 17 ani ca sediu pentru o bancă. Preşedintele României a vorbit o singură dată despre proprietatea controversată - în urmă cu 10 ani.

Iohannis, patru case

"Una dintre achiziţiile foarte bune, recunosc, a fost de la o cunoştinţă care a moştenit casa. Am cumpărat jumătate de la el. Pe o sumă modică, nu mai ştiu pe de rost, recunosc", a declarat Klaus Iohannis, preşedintele României.

Potrivit declaraţiei de avere a preşedintelui, în contul deschis din 1999 se află mai puţin de 38.000 de euro. Klaus Iohannis poate încerca să convingă Fiscul să achite eşalonat suma datorată, 260.000 de euro, în termen de 12 luni fără garanţii.

Statul român, prin ANAF, poate executa silit familia Iohannis chiar pe venitul pe care preşedintele îl încasează ca şef al statului: peste 3.000 de euro.

"Am reuşit să închiriem în condiţii extrem de avantajoase un spaţiu din acel imobil. Atât de avantajoase încât din banii de chirie obţinuţi de acolo am reuşit să achiziţionez următoarele imobile. Este extrem de simplu", a declarat Klaus Iohannis, preşedintele României.

Ar putea fi executat silit pentru chirie

Familia prezidenţială a deţinut 3 apartamente şi 3 case în municipiul Sibiu, potrivit declaraţiei de avere. Anual, din proprietăţile închiriate, în buzunarele celor doi soţi Iohannis au ajuns aproape 80.000 de lei. Cele două imobile ce vor ajunge acum în proprietatea statului au fost cumpărate de Klaus Iohannis de la ''falşi'' moştenitori. Unul dintre ei, Rodica Baştea, o prietenă din Miami a familiei prezidenţiale, a încercat să anuleze certificatul din 2008 prin care statul român a fost declarat moştenitor legal al casei.

"La instanţele precedente, acolo spune că imobilele au fost dobândite în mod nelegal şi că cumpărătorii au fost de rea-credinţă. Mai devreme sau mai târziu, adevărul iese la suprafaţă. Şi că nimeni nu este mai presus de lege", a declarat Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei.

"Unde e lege nu e tocmeală, mă gândesc, nu? Toată lumea ar trebui să fie egală în faţa legii, fără derogări, fără portiţe de scăpare". "Foarte bine! Şi să plătească şi dobândă! Aşa cum noi suntem obligaţi, dacă datorăm ceva statului, să dăm înapoi, cred că şi domnia sa are aceleaşi obligaţii", spun românii.

În urmă cu 10 ani, Klaus Iohannis suţinea că proprietăţile au fost cumpărate din banii obţinuţi din meditaţii. Atunci, preşedintele României ieşea la rampă cu una dintre cele mai controversate declaraţii ale sale.

Moderator: Oamenii ăia care sunt profesori, învăţători, educatori, că se întreabă, uitându-se la dumneavoastră: „Domne', eu cu ce am greşit? De ce nu am reuşit ca prin muncă cinstită, ca domnul Iohannis, să am şase case.

Iohannis: Ghinion.

